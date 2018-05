 Fahrdienste Uber und Careem dürfen weiter in Ägypten fahren

Ein Gerichtsurteil verhinderte kürzlich den Betrieb der Fahrdienste Careem und Uber in Ägypten. Jetzt legalisiert das Parlament die Apps.

Careem und Uber dürfen weiterhin in Ägypten genutzt werden. (Foto: Reuters) Careem

KairoDie Fahrdienste Uber und Careem müssen kein Verbot mehr in Ägypten fürchten. Das Parlament in Kairo verabschiedete am Montag ein Gesetz, das den Betrieb der Smarthone-Apps legalisiert. Die Unternehmen müssen demnach eine entsprechende Lizenz erwerben, Daten über Kunden 180 Tage lang behalten und auf Verlangen der Sicherheitskräfte vorzeigen.

Im März verlangte ein Gerichtsurteil, dass Uber und Careem ihre Aktivitäten in Ägypten vorübergehend einstellen – geklagt hatte eine Gruppe von Taxifahrern. Die Fahrdienste bekamen in den vergangenen Jahren in Ägypten regen Zulauf. Die Autos sind in der Regel deutlich komfortabler als die oft heruntergekommenen Taxis, die Bestellung und Navigation per Smartphone macht das tägliche Verkehrschaos für Zehntausende Gäste erträglicher. Durch den Erfolg der Unternehmen fürchteten die Taxifahrer zunehmend um ihre Existenz.

