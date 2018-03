 Fernbus-Reisen: DeinBus verdoppelt Ticket-Preise

Billig, billiger, am billigsten - aus dem Preiswettbewerb der Fernbusbetreiber will sich DeinBus künftig raushalten. Das Unternehmen ist kürzlich vor der Insolvenz gerettet worden. Nun sollen sich die Preise verdoppeln.

DeinBus: Extras gegen doppelte Preise

DüsseldorfDer aus der Insolvenz gerettete Fernbusbetreiber DeinBus will sich nicht mehr am harten Preiswettbewerb in der Branche beteiligen. „Die Preise werden sich verdoppeln”, sagte Tillmann Raith der „Wirtschaftswoche”. Er war nach der Insolvenz des Unternehmens im November mit einer nach eigenen Angaben „niedrigen siebenstelligen Summe” bei DeinBus eingestiegen. Raith kündigte an, das Unternehmen wolle sein Netz in diesem Jahr um ein bis zwei Linien erweitern und mit Partnern aus dem benachbarten Ausland kooperieren.

Die wichtigsten Fragen zum Fernbus Welche Linien fahren welche Städte an? In Deutschland gibt es Busgesellschaften, die zum Teil nur einzelne Fernbuslinien bedienen, während andere Anbieter fast alle großen Städte des Landes und auch Ziele im europäischen Ausland ansteuern. Alle Routen und ihre Preise zu vergleichen, ist für den Reisenden fast unmöglich. Wo kann man Fahrkarten kaufen? Fahrkarten für den Fernbus können bei den jeweiligen Busgesellschaften erworben werden. Am einfachsten geht das über deren Internetseiten. Einige Anbieter verkaufen ihre Tickets auch über Reisebüros oder andere Verkaufsstellen in größeren Städten. Was kosten Fernbus-Karten? In der Regel ist die Fahrt mit dem Fernbus günstiger als mit allen anderen Verkehrsmitteln – selbst mit der Bahn. Wer direkt beim Anbieter bucht, geht meist sicher, dass er den günstigsten Fahrpreis zahlt. Reist man mit mehreren Personen, ist mitunter auch eine Gruppenermäßigung drin. Wo findet man Sparangebote und Aktionen? Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Anbietern von Fernbusfahrten kommt dem Kunden zugute. Sie profitieren von Spar- und Aktionspreisen sowie Rabatten, beispielsweise für Frühbucher. So sind Fahrpreise von wenigen Euro selbst für lange Strecken keine Seltenheit. Zu finden sind die Angebote auf den Internetseiten der Busgesellschaften. Sind Fahrkarten übertragbar? Je nach Anbieter können bereits gekaufte Fahrkarten auf einen anderen Namen ausgestellt werden. Dabei kann eine Gebühr anfallen, insbesondere wenn die Änderung des Namens kurzfristig erfolgt. Lassen sich Karten umbuchen oder stornieren? Häufig ist eine Umbuchung auf eine andere Zeit – zum Teil auch kostenlos – möglich, allerdings unterscheiden sich die Bedingungen der Anbieter in Bezug auf die Gebühren und auch den Zeitraum, indem eine Umbuchung möglich ist. Eine Stornierung ist wie die Buchung meist problemlos über das Internet möglich, jedoch fällt hier meist eine Stornogebühr an. Wie viel Gepäck ist erlaubt? Üblich im Fernbus sind Gewichte und Mengen wie beim Fliegen, dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Anbietern. Reist man mit mehr als nur Handgepäck, empfiehlt es sich daher, vor Fahrtantritt genauerer Informationen bei der jeweiligen Busgesellschaft einzuholen. Schwere und sperrige Gegenstände wie Sportgeräte, Musikinstrumente oder große Koffer können meist gegen eine zusätzliche Gebühr mitgenommen werden. Rollstühle und Kinderwagen fahren kostenlos mit. Wichtig: Sperrgepäck rechtzeitig anmelden! Darf ein Fahrrad mit? Manche Busgesellschaften erlauben die Mitnahme eines Fahrrades. Dafür fallen in der Regel Extra-Kosten von einigen Euro an. Darf ein Haustier mit? Das Mitnehmen von Haustieren ist meist nicht erlaubt. Davon ausgenommen ist das Mitführen eines Blindenhundes. Sind Fernbusse barrierefrei? Im Zuge der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes wurde auch die Barrierefreiheit von Fernbussen beschlossen. Demnach muss jeder Fernbus mit zwei Plätzen für Rollstuhlfahrer ausgestattet sein. Allerdings wurde den Busgesellschaften eine Übergangsfrist bis 2016 eingeräumt. Bereits angeschaffte Busse müssen gar erst 2019 barrierefrei sein. Bekommen Schwerbehinderte Ermäßigungen? Gegen Vorlage eines Schwerbehindertenausweises gewähren die Busgesellschaften Ermäßigungen. Rollstühle, orthopädische Hilfsmittel wie Krücken und ggf. eine Begleitperson dürfen kostenlos mit an Bord. Voraussetzung ist natürlich ein entsprechender Nachweis sowie eine rechtzeitige Anmeldung. Quelle http://www.fernbusse.de/fernbus-faq/

Ein Fernbusunternehmen könne langfristig nur profitabel arbeiten, wenn der Kilometerpreis bei zehn Cent liege, doppelt so hoch wie bisher, sagte Raith dem Magazin. Kunden locken will DeinBus mit Extras wie kostenlosen Filmen an Bord. Die Geschäfte der Firma sollen - gemeinsam mit Raith - weiterhin die beiden Gründer leiten.

Der Fernbusmarkt ist hart umkämpft. Seit der Marktöffnung Anfang 2013 sind die Preise nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Iges um 14 Prozent gefallen. Der Pionier DeinBus meldete Anfang November Insolvenz an.

Ebenfalls im November zog sich der Automobilclub ADAC aus dem Markt zurück und stieg aus dem mit der Deutschen Post gegründeten Unternehmen ADAC Postbus aus. Anfang Januar gaben die beiden Marktführer, MeinFernbus und Flixbus, ihre Fusion bekannt. DeinBus.de hatte 2011 mit einem Sieg vor Gericht gegen die Deutsche Bahn den Weg für Fernbusangebote in Deutschland geebnet.