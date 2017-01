Die Schattenseiten der Streif

Die Mischung aus Waghalsigkeit, Streckenführung und Prominenz macht das Hahnenkamm-Rennen zu einer Marke. Auch die Vermarktung des Kitzbühel-Rennens sorgt für Aufmerksamkeit – allerdings nicht immer zum Wohle des Sports und der Sportler. In diesem Jahr werden die besten Fahrer durch eine veränderte Startreihenfolge im Abstand von 2:40 Minuten starten.

So soll sichergestellt werden, dass im Fernsehen so viele Wiederholung und Bilder der Promis gezeigt werden können, wie möglich. Die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbands sind erbost. „Das ist das wichtigste Rennen des Jahres, und alles richtet sich nach den besten 20 – das finde ich nicht richtig“, sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier nach einer Teamsitzung der Rennleitung mit allen Trainern, bei der Herren-Cheftrainer Mathias Berthold sich massiv beschwert hatte.

Eine zentrale Rolle für die Marke „Streif“ spielt Red Bull. Der österreichische Brauseproduzent Dietrich Mateschitz mit seinem Marketing- und Medienimperium unterstützt das Hahnenkamm-Rennen auf seine Weis. So hat die Fernsehtochter Servus TV die Kino-Dokumentation „Streif - One Hell of a Ride“ koproduziert, die dem Hahnenkamm-Rennen ein filmisches Denkmal setzt und gleichzeitig für seine Dosen wirbt. Die Filmrechte vermarktet Red Bull auf der ganzen Welt.

Zieleinlauf bei Nacht Die Piste in Kitzbühel gilt als die anspruchsvollste und gefährlichste im Rennzirkus. (Foto: AFP)

Das Hahnenkamm-Rennen hat freilich auch seine Schattenseiten. Für den „normalen“ Skisportfan ist das Ticket für 30 Euro noch erschwinglich. Doch wer sein Wochenende in Kitzbühel verbringen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Beispielsweise kosten zwei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel Grand Tirolia satte 726 Euro ausgeben. Und es geht auch noch sehr viel teurer. Die Einheimischen klagen zudem über gewaltige Staus, die das Millionärsparadies quasi abriegeln.

Die Verkehrsprobleme und die hohen Immobilienpreise sind die Hauptprobleme des Tiroler Ortes. „Kitzbühel ist sicherlich ein teures Pflaster. Skibegeisterte, denen eine Übernachtung zu teuer ist, können morgens vor dem Rennen per Sonderzug Anreisen und spätabends wieder abreisen“, empfiehlt Pressesprecher des Promi-Hotels Stanglwirt in Kitzbühel weniger betuchten Gästen.

Auch Alkoholexzesse im malerischen Zentrum werden vermieden. „Die Schattenseiten der früheren Jahre sind beseitigt. Den Verkauf von hochprozentigem Alkohol in der Altstadt ist längst untersagt“, freut sich der Kitzbüheler Gemeinderat Thomas Nothegger.

Die Hotels in der Umgebung machen an diesem Wochenende das große Geschäft. Kein anderes Wochenende spült mehr Geld in ihre Kassen. Meist werden die Hotelpreise bereits Monate vor dem Rennen für jenes Wochenende stark in die Höhe getrieben. „Der Stanglwirt ist eines der wenigen Hotels in Kitzbühel, das über das gesamte Jahr geöffnet ist. Das Hahnenkamm-Rennen hat dennoch natürlich einen hohen Stellenwert bei uns“, heißt es beim Stanglwirt.

Danach kommt für die Hotels aber eine Durststrecke. „Schade ist, dass das Hahnenkamm-Rennen statt drei nicht fünf Tage dauert. Denn nach dem Rennen auf der Streif herrscht dann wieder tote Hose in Kitzbühel. Wir brauchen neue Ideen, wie wir die Betten wieder füllen“, sagt der parteiunabhängige Kommunalpolitiker Nothegger und spricht damit vielen in Kitzbühel aus dem Herzen.