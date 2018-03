 Hello Fresh: Lieferdienst plant offenbar erneuten Börsengang

Nach verdoppeltem Umsatz plant Hello Fresh laut einem Bericht einen erneuten Börsengang. Vor zwei Jahren scheiterte er Lieferdienst. Ob er einen neuen Versuch starten wird, soll von seinen Mitbewerbern abhängen.

Der Lieferdienst will wohl erneut an die Börse. (Foto: obs) Hello Fresh

FrankfurtDer Lebensmittel-Lieferdienst Hello Fresh nimmt offenbar einen neuen Anlauf an die Börse. Hello Fresh habe die Investmentbanken Morgan Stanley, JPMorgan und Deutsche Bank mandatiert, um die Emission zu begleiten, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Ob Hello Fresh den Börsengang im Herbst angehen werde, hänge aber davon ab, wie der Lieferdienst Delivery Hero an der Börse ankomme, der seine Emission Finanzkreisen zufolge noch vor der Sommerpause plant.

Für Hello Fresh wäre es der zweite Anlauf, der erste war vor knapp zwei Jahren im Sande verlaufen, nachdem Investoren die damals angepeilte Bewertung von 2,6 Milliarden Euro für das Startup-Unternehmen für zu hoch hielten. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Dezember wurde Hello Fresh noch mit zwei Milliarden Euro bewertet. Hello Fresh liefert keine Mahlzeiten aus Restaurants, sondern Lebensmittel nach Hause, mit denen sich nach Rezept Menüs zusammenstellen und kochen lassen. Der börsennotierte Startup-Investor Rocket Internet hält 53 Prozent an Hello Fresh – eines von wenigen Unternehmen, an denen er mit Mehrheit beteiligt ist.

Hello Fresh hat inzwischen 857.000 aktive Kunden und den Umsatz 2016 auf 597 Millionen Euro fast verdoppelt. Der operative Verlust (Ebitda) lag bei 83 Millionen Euro. Auch die US-Konkurrenten Blue Apron und Sun Basket planen Börsengänge.