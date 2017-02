 Immobilien-Boom: TAG Immobilien schraubt Prognosen nach oben

Glänzende Aussichten Die Immobilienbranche boomt zur Zeit – das spürt auch TAG Immobilien. Die Geschäftszahlen übertrafen im vergangenen Jahr die Erwartungen, auch die Prognosen fürs kommende Jahr wurden nach oben korrigiert. (Foto: dpa)

FrankfurtGeringerer Leerstand und ein wachsender Wohnungsbestand machen die Hamburger TAG Immobilien zuversichtlich. Das operative Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO I) übertraf im vergangenen Jahr mit 97 (2015: 76,3) Millionen Euro nicht nur das Vorjahresniveau, sondern auch die eigenen Erwartungen von 92 bis 93 Millionen Euro, wie der Wohnungsvermieter am Donnerstag mitteilte.

Die Strategie, Wohnungen in teuren Städten zu verkaufen und stattdessen an weniger attraktiven Standorten („B-Lagen“) in Ostdeutschland zuzukaufen, habe sich ausgezahlt, erklärte Finanzvorstand Martin Thiel. Zudem sei der Leerstand in den 80.000 Wohnungen im Bestand im vergangenen Jahr auf 6,1 von 7,7 Prozent gesunken.

Die Aktionäre sollen für 2016 wie versprochen eine Dividende von 57 Cent erhalten. Für das laufende Jahr stellte Thiel eine Erhöhung auf 60 (bisher 59) Cent in Aussicht. Dann soll auch der FFO I höher ausfallen als geplant: TAG Immobilien traut sich 110 bis 112 Millionen Euro zu, sechs Millionen mehr als bisher. „Vor diesem Hintergrund und angesichts der zu erwartenden Einsparungen aus den 2017 und 2018 anstehenden Refinanzierungen werden wir unsere Dividendenzahlungen auch zukünftig kontinuierlich erhöhen können“, sagte Thiel.