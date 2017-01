Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Hashtag als Werbekampagne

Aber nicht nur Influencer, sondern auch User, die einfach gerne Schnappschüsse hochladen, mischen beim Marketing mit. Sie markieren zum Beispiel bereitwillig Bilder mit offiziellen Kampagnen-Hashtags. Aus Sachsen sind unter #sogehtsaechsisch und #simplysaxony bereits mehr als 37.000 Bilder zusammengekommen.

Wie viel die Instagram-Werbung den Freistaat kostet, kann Wend nicht aufschlüsseln, wie er sagt. Insgesamt habe die Werbekampagne „So geht sächsisch“ seit 2013 jährlich acht Millionen Euro gekostet. Darunter fallen aber auch klassische Kanäle wie Printveröffentlichungen und die eigene Website.

Als Vermittler zwischen Werbetreibenden und Influencern fungieren spezielle Agenturen, zum Beispiel die Berliner Internetplattform Brandnew. Mehr als 31.000 Influencer hat Brandnew im Portfolio, über 5000 von ihnen sind auf Reisethemen spezialisiert. Ein Vorteil sei, dass „Influencer authentische Inhalte posten können, denen die Follower vertrauen“, teilt das Unternehmen mit.

Maximilian Münch umschreibt das so: „Es ist weniger „in your face“, weniger aufdringlich, sondern eher galant.“ Seine Follower scherten sich wenig darum, ob er Geld für seine Posts bekommt oder nicht. „Die Leute haben eine bestimmte Erwartungshaltung, und wenn die erfüllt wird, dann merken die gar nicht, dass es Werbung ist.“

Und genau das ist in den Augen von Niels Brüggen der Knackpunkt. Der Forscher am Münchner Institut für Medienpädagogik (JFF) sagt: „Es ist ein bekanntes Problem, dass nicht unbedingt nachvollziehbar ist, ob diejenigen, die online schöne Bilder posten, finanziert sind von Hotelketten oder Tourismusanbietern.“ Bei einer Werbebroschüre rechne jeder damit, dass darin nur die Highlights zu sehen seien. Auf Social Media sei das nicht so klar. „Es gibt keine eindeutigen Vorschriften, wie diese Art von Werbung gekennzeichnet werden muss.“

Dass irgendwann nur noch User die Werbung für Tourismus-Anbieter stemmen, ist eher unwahrscheinlich. Zwar habe Social Media in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, sagt Frank Wend von der Staatskanzlei Sachsen. Aber ältere Zielgruppen seien über klassische Kanäle wie Printprodukte weiter besser zu erreichen. Und für die DZT sind Inhalte, die von Usern kreiert werden, kein preiswerter Ersatz für andere Werbung, sondern lediglich eine Ergänzung zum eigenen Informationsangebot.