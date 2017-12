Paracelsus-Klinik Trotz der finanziellen Probleme will die neue Führungsmannschaft der insolventen Klinikkette die Krankenhäuser in Betrieb halten. (Foto: dpa)

Osnabrück Die neue Führungsmannschaft der insolventen Paracelsus-Kliniken will die Krankenhäuser des Konzerns trotz finanzieller Probleme in Betrieb halten. „Es stehen keine Schließungen von Krankenhäusern an“, sagte Reinhard Wichels, der den bevorstehenden Umbau der Paracelsus-Kliniken leitet, der Deutschen Presse-Agentur.

Ob trotzdem einzelne Ärzte und Pflegekräfte ihre Jobs verlieren, konnte Wichels noch nicht sagen. Bis spätestens Anfang März soll eine Strategie für den Umbau des Klinik-Konzerns mit Sitz in Osnabrück stehen.

Paracelsus hatte kurz vor Weihnachten Insolvenz angemeldet. Im Konzern arbeiten 5.200 Menschen. Paracelsus hat rund 40 medizinische Einrichtungen, vor allem Krankenhäuser und Reha-Kliniken, an mehr als 20 deutschen Standorten, viele davon in Niedersachsen.

Der Verkauf einzelner Krankenhäuser ist laut Wichels nicht unbedingt ein Ziel der Sanierung: „Das Unternehmen hat das Potenzial, im Ganzen zusammen zu bleiben, und das wäre erst einmal im Interesse aller Beteiligten.“ Einzig bei der Paracelsus-Klinik in Karlsruhe sei klar, dass der Konzern den Standort nicht selbst weiter betreiben könne. Paracelsus will verkaufen: „Aktuell sondieren mögliche Käufer die Situation“, sagte Wichels. In der Klinik hatte es unter anderem 2015 einen Skandal um verunreinigtes OP-Besteck gegeben.

Die Verluste des Konzerns entstehen in der Krankenhaussparte – in den Reha-Kliniken läuft es besser. Dennoch fährt Paracelsus nach Unternehmensangaben in diesem Jahr einen zweistelligen Millionenverlust ein. Wichels machte den Beschäftigten Hoffnung: „Es wird entscheidend sein, dass die hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiter bei Paracelsus an Bord bleiben“, sagte er. „Einige Abteilungen werden voraussichtlich mit weniger Personal auskommen. Aber all diese Leute sind hoch qualifiziert.“ Die Nachfrage sei hoch.

Die Gewerkschaft Verdi wehrt sich gegen mögliche Stellenstreichungen: „Die Personaldecke ist, wie in anderen Kliniken auch, sehr dünn“, sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler der dpa. „Um die Patientenversorgung nicht ernsthaft zu gefährden, darf es keinen Personalabbau geben.“ Es sei noch kein Sanierungskonzept mit der Gewerkschaft besprochen, „aber eins muss klar sein, betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen sein“, machte Bühler klar.

Die größten privaten Klinikbetreiber Rhön-Klinikum Umsatz 2016: 1,18 Milliarden Euro Die Rhön-Klinikum AG ging 1989 als erster Klinikkonzern Deutschlands an die Börse, 2016 kam es nach zehn Jahren im MDax zum Abstieg in den SDax. In elf Kliniken arbeiten bundesweit an fünf Standorten 15.000 Menschen für Rhön. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang 2016 und schlechten Prognosen für das laufende Jahr, hat der seit Februar 2017 im Amt befindliche Vorstandschef Stephan Holzinger dem Unternehmen einen Spar- und Modernisierungskurs verordnet.

Sana Kliniken Umsatz 2016: 2,4 Milliarden Euro Deutschlands drittgrößte private Klinikgruppe ist nicht börsennotiert und besitzt bundesweit 50 Krankenhäuser. Hinter Sana stehen 26 private Versicherungsunternehmen. Nach einer Umsatz- und Gewinnsteigerung 2016 kaufte das Unternehmen Anfang 2017 weitere Kliniken von kirchlichen Trägern zu. Das Unternehmen besitzt auch sechs Seniorenheime, für die allerdings ein Käufer gesucht wird.

Asklepios Umsatz 2016: 3,21 Milliarden Euro Der Klinikbetreiber mit Sitz in Hamburg unterhält bundesweit 150 medizinische Einrichtungen. Asklepios ist seit seiner Gründung 1984 kontinuierlich gewachsen, auch 2016 stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Das Unternehmen besitzt drei Luxushotels, darunter seit 2014 das bekannte Hotel Atlantic in Hamburg.

Helios Umsatz 2016: 5,84 Milliarden Euro Die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius besitzt mittlerweile 112 Kliniken in Deutschland und ist einer der größten Gesundheitsdienstleister Europas. Das Unternehmen wurde in der Vergangenheit wiederholt von Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften vor allem wegen schlechter Lohnbedingungen kritisiert. 2016 berichtete die Recherchesendung „Team Wallraff“ von schlechten Hygienezuständen und chronisch überarbeiteten Mitarbeitern. Nach einem deutlichen Gewinnsprung im ersten Quartal hat Helios seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017 nach oben korrigiert.

Wichels stellte fest: „Es hat auch Managementfehler gegeben.“ Einige Krankenhäuser hätten zu viele, zu kleine Fachabteilungen. „Alle Spezialisierung hilft nichts, wenn einzelne Fachabteilungen nur noch 500 Patienten oder weniger im Jahr behandeln.“ Daran wolle Paracelsus jetzt arbeiten; einige Krankenhäuser werden sich künftig wohl nicht mehr ganz so breit aufstellen. „Von einem bestimmten Teil des Leistungsspektrums wird man voraussichtlich Abschied nehmen müssen.“

Der als vorläufiger Sachwalter eingesetzte Rechtsanwalt Rainer Eckert skizzierte den Zeitplan: „Das Insolvenzverfahren soll Ende Februar oder Anfang März eröffnet werden. Dann wissen wir, wo die Reise hingeht.“