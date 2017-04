 Lieferdienst: Delivery Hero mit kräftigem Umsatzzuwachs

FrankfurtDer Essens-Lieferdienst Delivery Hero macht sich mit einem Wachstumssprung bereit für die Börse. Der Umsatz schnellte im vergangenen Jahr aus eigener Kraft und durch Akquisitionen um 79 Prozent auf 297 Millionen Euro in die Höhe, wie das Berliner Unternehmen („Lieferheld“, „Pizza.de“, „Foodora“) am Montag mitteilte. „Wir hatten ein fantastisches Jahr 2016 und rechnen damit, unseren starken Wachstumskurs 2017 und mittelfristig fortzuführen“, sagte Vorstandschef Niklas Östberg. Delivery Hero prüfe dazu „verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich eines potenziellen Börsengangs“. Das Ergebnis habe sich trotz hoher Investitionen „deutlich verbessert“, erklärte Delivery Hero, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Delivery Hero gilt als einer der wenigen heißen deutschen Börsenkandidaten für 2017 und ist damit ein Hoffnungsträger für seinen Großaktionär Rocket Internet. Rocket hatte zum Jahreswechsel seine Beteiligung am Rivalen Foodpanda an Delivery Hero abgegeben und dafür weitere Anteile an dem Börsenkandidaten erhalten. Rocket hat insgesamt 800 Millionen Euro in Delivery Hero investiert und hält inzwischen 37,7 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern in gut 40 Ländern mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet.

Einschließlich Foodpanda hätte der Umsatz von Delivery Hero 2016 sogar bei 347 Millionen Euro gelegen., wie das Unternehmen mitteilte. Die Umsätze der an den Rivalen Just Eat abgegebenen britischen Tochter Hungryhouse sind in den Zahlen nicht mehr enthalten.