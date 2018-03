M1 Kliniken und Medidate Neue Anbieter wollen am Schönheits-Boom mitverdienen

Von der steigenden Nachfrage nach Schönheits-OPs wollen neue Anbieter profitieren. Die M1 Kliniken expandieren mit ambulanten Beauty-Zentren.

FrankfurtWie man im Geschäft mit der Schönheit ein lohnendes Business-Modell aufbaut, dafür hat M1-Kliniken-Vorstand Patrick Brenske folgende Formel gefunden: Man fokussiere sich auf einen wachsenden Markt, konzentriere sich dort auf die am häufigsten durchgeführten Schönheitsoperationen und biete diese deutlich günstiger als die Konkurrenz an.

Den neuesten Jahreszahlen des börsennotierten Unternehmens nach zu urteilen, scheint das Konzept aufzugehen: Denn die M1 Kliniken konnten nach eigenen Angaben ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 47,2 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) erhöhte sich 2017 um 36 Prozent auf 7,4 Millionen Euro.

Die Treiber dieser Entwicklung sind die Fachzentren unter der Flagge M1 Med Beauty. Mit „Botox to go“, der Schönheitsspitze für Zwischendurch, starteten die M1 Kliniken vor sechs Jahren in der Berliner Fasanenstraße ihr neues Beauty-Angebot. Mittlerweile ist die Kette auf 19 ambulante Zentren in Deutschland angewachsen, plastische Chirurgie wird zudem in einer chirurgischen Fachklinik in Berlin angeboten.

Wa(h)re Jugend – ein Multimedia-Special

Klicken Sie auf das Bild, um zum Special zu gelangen.

„Wir bewegen uns in einem reinen Selbstzahlermarkt. Eine Analyse der GfK AG hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen sehr preissensitiv ist. Wenn sich die Preise halbieren, könnte sich der Markt um den Faktor zehn erhöhen. Das war der Ansatz für uns, mit günstigen Preisen in den Markt zu gehen,“ sagt Vorstand Brenske.

Die M1 Kliniken gehören mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft MPH Healthcare AG, die Brenskes Vater aufgebaut hat. Knapp ein Viertel der Aktien sind im Streubesitz. Bevor der Absolvent der Frankfurt School of Finance 2015 Vorstand bei den M1 Kliniken wurde, verantwortete der 33-Jährige einige Jahre Einkauf und Vertrieb des ebenfalls zur MPH gehörenden Pharmaunternehmens Haemato AG.

Den Markt der Schönheitsbehandlungen und Operationen in Deutschland taxieren Branchenexperten auf zwei bis zweieinhalb Milliarden jährlich. Er wächst derzeit pro Jahr zweistellig. Laut Statistik der Internationalen Gesellschaft der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie (ISAPS) wurden 2016 in Deutschland rund 336.000 Operationen und Schönheitsbehandlungen wie Unterspritzungen durchgeführt.

Da in dieser Statistik aber nur die Arbeit der rund 1200 plastisch-ästhetischen Chirurgen erfasst wird, dürfte die Zahl der tatsächlichen Behandlungen deutlich höher liegen. Auch Hals-Nasen-Ohrenärzte korrigieren Nasen oder legen abstehende Ohren an. Und Allgemeinmediziner können Botox spritzen.

Die größten privaten Klinikbetreiber Rhön-Klinikum Umsatz 2016: 1,18 Milliarden Euro Die Rhön-Klinikum AG ging 1989 als erster Klinikkonzern Deutschlands an die Börse, 2016 kam es nach zehn Jahren im MDax zum Abstieg in den SDax. In elf Kliniken arbeiten bundesweit an fünf Standorten 15.000 Menschen für Rhön. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang 2016 und schlechten Prognosen für das laufende Jahr, hat der seit Februar 2017 im Amt befindliche Vorstandschef Stephan Holzinger dem Unternehmen einen Spar- und Modernisierungskurs verordnet. Sana Kliniken Umsatz 2016: 2,4 Milliarden Euro Deutschlands drittgrößte private Klinikgruppe ist nicht börsennotiert und besitzt bundesweit 50 Krankenhäuser. Hinter Sana stehen 26 private Versicherungsunternehmen. Nach einer Umsatz- und Gewinnsteigerung 2016 kaufte das Unternehmen Anfang 2017 weitere Kliniken von kirchlichen Trägern zu. Das Unternehmen besitzt auch sechs Seniorenheime, für die allerdings ein Käufer gesucht wird. Asklepios Umsatz 2016: 3,21 Milliarden Euro Der Klinikbetreiber mit Sitz in Hamburg unterhält bundesweit 150 medizinische Einrichtungen. Asklepios ist seit seiner Gründung 1984 kontinuierlich gewachsen, auch 2016 stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Das Unternehmen besitzt drei Luxushotels, darunter seit 2014 das bekannte Hotel Atlantic in Hamburg. Helios Umsatz 2016: 5,84 Milliarden Euro Die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius besitzt mittlerweile 112 Kliniken in Deutschland und ist einer der größten Gesundheitsdienstleister Europas. Das Unternehmen wurde in der Vergangenheit wiederholt von Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften vor allem wegen schlechter Lohnbedingungen kritisiert. 2016 berichtete die Recherchesendung „Team Wallraff“ von schlechten Hygienezuständen und chronisch überarbeiteten Mitarbeitern. Nach einem deutlichen Gewinnsprung im ersten Quartal hat Helios seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017 nach oben korrigiert.

Der wachsende Markt lockt weitere Firmen an: das Start-up Medidate beispielsweise. 2014 als Vermittlungsportal gestartet, das Patienten und Schönheitsoperateure zusammenbringt, ist Medidate gerade dabei, sein Geschäft als „virtuelle Schönheitsklinik“ deutschlandweit aufzubauen.

Virtuell heißt, dass entsprechend geschulte Agenten interessierte Patienten per Internet und Telefon von der Vorbereitung bis zu Fragen der Nachsorge durch den Prozess führen. Medidate vermittelt den Termin für die Sprechstunde beim Partnerarzt und bucht den plastisch-ästhetischen Chirurg für die OP.

Darüber hinaus organisiert Medidate alles Notwendige rund um die OP - vom ausgestatteten Operationsraum bis zum Belegbett. „Belegbetten und Operationsräume gibt es in Deutschland genug. Die Kapazitäten sind häufig nicht ausgelastet“, sagt Medidate-CEO Sebastian Vohradnik. Vergangenen August startete Medidate mit einem ersten eigenen Standort, sprich Partnerklinik in Köln, mittlerweile ist das Unternehmen in zehn Städten Deutschlands präsent.

Gegründet von Betriebswirten mit Erfahrung in der Onlinevermarktung, wird Medidate von Wagniskapitalgebern wie unter anderem Earlybird finanziert und fachlich von einem Beirat von Medizinern unterstützt. Medidate erwartet in diesem Jahr einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich und will auch ins benachbarte deutschsprachige Ausland und später in die USA expandieren.

Dabei bleibt der Fokus vorerst auf dem Thema Operationen. Das Thema Botox und Behandlungen mit Fillern sei zwar sehr relevant für das Unternehmen und würde von den Patienten auch schon zahlreich genutzt, sagt CEO Vohradnik: „Aktuell haben wir allerdings eine so hohe Nachfrage nach inversiven Operationen, dass wir uns zunächst auf diesen Bereich fokussieren.”