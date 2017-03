Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Marktforscher GfK Laut eigenen Angaben hat GfK 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen erforscht, wie Menschen leben, denken und konsumieren. (Foto: dpa)

NürnbergNach dem Einstieg des US-Investors KKR hat der angeschlagene Marktforscher GfK nun auch einen neuen Chef. Vorstandsvorsitzender wird Peter Feld, der bis November den Küchengeräte-Hersteller WMF geleitet hat. Der 51-Jährige löst Gerhard Hausruckinger am 15. März ab, wie die GfK am Freitag in Nürnberg mitteilte. Hausruckinger hatte die Leitung des Marktforschers im vergangenen Jahr übergangsweise von Matthias Hartmann übernommen, der die GfK nach enttäuschenden Geschäftszahlen verlassen hatte.

„Mit Peter Feld haben wir nicht nur einen hervorragenden und sehr erfahrenen Manager für uns gewinnen können, sondern auch jemanden, der weiß, mit den Herausforderungen unseres Unternehmens umzugehen“, sagte GfK-Aufsichtsratschef Ralf Klein-Bölting. Feld sei ein Experte für internationale Expansion und Digitalisierung.

Die GfK mit 13 000 Mitarbeitern kämpft seit längerem mit Problemen. Das im S-Dax notierte Unternehmen schrieb 2015 Verluste und büßte vergangenes Jahr weiter an Umsatz ein. Nach vorläufigen Zahlen von Ende Januar fielen die Erlöse um 3,8 Prozent auf rund 1,48 Milliarden Euro. Endgültige Zahlen stellt die GfK am Dienstag (14. März) vor.

Der Mehrheitsgesellschafter GfK-Verein sah sich wegen der wirtschaftlichen Probleme gezwungen, einen Investor ins Boot zu holen. Jüngst gab die EU-Kommission grünes Licht für den Einstieg von KKR. Die GfK leidet unter der Konkurrenz von Start-ups und Internet-Firmen, die Verbraucherbefragungen billiger anbieten.