McKinsey, Bain und Co. Berater knacken die 30-Milliarden-Euro-Marke

Mit einem neuen Selbsttest sollen die Kunden von Bain erkennen können, an welcher Stelle sich ihr Unternehmen bei der digitalen Transformation befindet. In der Strategieberatung setze man „die gebündelten Kompetenzen unseres digitalen Allianzen-Ökosystems ein“, betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. Bain kooperiert unter anderem mit Google.

Auch bei Bearing Point ist die Beratung in Digitalfragen zum Hauptreiber des Geschäfts geworden. Die Beratungsgesellschaft punktete hier zuletzt mit praktischen Lösungen: So produzierten die Berater für den LKW- und Bushersteller MAN eine Plattform, mit der alle Lager-, Logistik-, und Produktionsprozesse zusammenhängend abgebildet und Schwachstellen früher erkannt werden können.

Derzeit entwickelt Bearing Point einen „digitalen Schifffahrtsassistenten“. Mit seiner Hilfe sollen Schiffer und Reedereien ihre Routen und Ankunftszeiten in den Häfen verlässlicher planen können - auch, indem sie über die Plattform miteinander kooperieren.

Zu den Branchen mit dem stärksten Nachfragewachstum gehören laut BDU-Studie im vergangenen Jahr wie schon 2016 der Handel (plus 12,2 Prozent) und die Konsumgüterindustrie (plus 9,9 Prozent). Beide Branchen befinden sich mitten in weitreichenden Transformationsprozessen durch die voranschreitende Digitalisierung.

Der Einsatz von Robotertechnologie – Stichwort Automatisierung von Prozessen – verändert Logistik und Lagerhaltung gravierend. Auch im Öffentlichen Sektor sind vielfältige Projekte aufgesetzt worden, um die Modernisierung der Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen voranzutreiben.

Für das laufende Jahr erwartet die Beraterbranche unter anderem auch der Gesundheitsbranche und Chemie/Pharma eine stärkere Nachfrage. Aber auch die Nachfrage aus den traditionell bedeutsamen Branchen für das Consultinggeschäft dürfte weiter anhalten. Die erwarteten Zuwächse in Konsumgüterindustrie, Maschinenbau, Handel, Kreditinstitute sowie Automotive liegen oberhalb des prognostizierten Branchenwachstums von 8,4 Prozent.

Dabei ist die Einstellungsbereitschaft in der Branche hoch: Circa 80 Prozent der größeren Unternehmensberatungen planen für 2018 sowohl zusätzlich Juniorberater direkt von den Hochschulen als auch Seniorberater mit Berufserfahrung einzustellen. Bei den mittelgroßen Marktteilnehmern wollen zwei Drittel neue Jobs für Senior- und Juniorberater schaffen.

Zu den großen Unternehmensberatungen zählen in der BDU-Marktstatistik Firmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz, wobei die Spitze der Gruppe hier Umsätze auch bis weit im dreistelligen Millionenbereich generiert.

Die meisten großen internationalen Strategieberatungen wie etwa McKinsey, Boston Consulting oder auch Bain veröffentlichen seit Jahren keine Deutschlandumsätze mehr. Roland Berger etwa wurde zuletzt auf mehr als 500 Millionen Euro Jahresumsatz geschätzt, zeigt die letzte Statistik der Lünendonk-Beratung. Die Firma Simon Kucher erreichte danach im Jahr 2016 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Laut Statistik des Bundesverbandes der Unternehmensberater sind die meisten Beratungsfirmen in Deutschland aber kleine Anbieter mit Jahresumsätzen unterhalb von einer Million Euro. Rund 16.800 Firmen fallen in diese Kategorie – das sind 87 Prozent der insgesamt 19.250 Firmen.

Im BDU sind aktuell rund 500 Unternehmen aus der Management-, Personal- sowie IT- Beratungsbranche organisiert. Mit diesen Mitgliedsunternehmen vertritt der Verband etwa 13.000 Berater in Deutschland.