Kunden bleiben Ryanair treu

Nun könnte ein Ryanair-Kapitän aus Dublin, so rechnet O´Leary vor, 156.150 Euro pro Jahr verdienen – basierend auf einem Grundgehalt von 84.650 Euro. Norwegian muss wieder als Vergleichsmaßstab herhalten: Wie Ryanair-Chef O´Leary aufaddiert, bekommt der Pilot der norwegischen Gesellschaft demnach zwar ein höheres Grundgehalt von 92.400 Euro, dafür aber keine Kosten erstattet und keinen Bonus, und so am Ende auf 128.000 Euro.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, um die Ryanair-Mitarbeiter zu überzeugen, wird sich zeigen. Viele Ryanair-Kunden haben sich jedenfalls von den Nachrichten über Flugausfälle und Streitereien mit dem Personal nicht davon abhalten lassen, ein Ticket bei Ryanair zu buchen.

Die Zahl der Passagiere stieg im vergangenen Halbjahr um elf Prozent auf 72,1 Millionen. Im gesamten Geschäftsjahr von Ryanair – das bis Ende März geht – dürften 129 Millionen Passagiere mit Ryanair fliegen, erwartet O´Leary. Das ist etwas weniger als bisher prognostiziert. Die Zahl der Buchungen liege derzeit zwei Prozent über denen des Vorjahres, doch die Ticketpreise seien gesunken, sagt O´Leary. Und sie werden auch weiter fallen, sagt er voraus, wenngleich nicht mehr so deutlich wie bislang erwartet: Tickets werden seinen Aussagen zufolge in dem Jahr um vier bis sechs Prozent günstiger.

Den Investoren versprach er, an seinen Prognosen für den Nachsteuergewinn festzuhalten. Am Jahresende sollen es 1,4 bis 1,45 Milliarden Euro sein. Den Börsianern gefällt das offenbar. Die Aktie stieg an der Heimatbörse in Dublin deutlich.