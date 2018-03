Nach Verkauf von Drive Now Sixt schüttet üppige Sonderdividende aus

Mit dem Verkauf seiner Anteile am Carsharing-Dienst Drive Now nahm Sixt gut 200 Millionen Euro ein. Davon profitieren jetzt die Aktionäre.

Aktionäre erhalten eine Sonderdividende in Höhe von über zwei Euro je Aktie. (Foto: dpa) Sixt

MünchenDeutschlands größter Autovermieter Sixt verdoppelt nach dem Verkauf seiner Beteiligung am Carsharing-Unternehmen Drive Now sein Dividende. Neben der regulären Ausschüttung von 1,95 Euro pro Stammaktie und 1,97 Euro je Vorzugsaktie sollen die Aktionäre eine Sonderdividende von 2,05 Euro erhalten, kündigte Sixt am Montag in Pullach bei München an.

Sixt hatte seine 50-Prozent-Beteiligung an Drive Now im Januar für 209 Millionen Euro an den Autokonzern BMW verkauft, dem die Carsharing-Firma damit komplett gehört. Dies ist eine Voraussetzung für den möglicherweise bald anstehenden Zusammenschluss von Drive Now und dem Konkurrenzunternehmen Car2Go von Daimler.

Sixt wächst zudem im Ausland stark und hatte im vergangenen Jahr seinen Gewinn vor Steuern um ein Drittel auf 285 Millionen Euro erhöht. Mit der Sonderausschüttung würden die Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung und am Verkauf der Drive-Now-Anteile beteiligt, teilte Sixt mit. Insgesamt schüttet Sixt damit 188 Millionen Euro aus.