Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BerlinEuropas größter Online-Modehändler Zalando hat seinen Umsatz im Frühjahrsquartal nicht so stark wie erwartet gesteigert. Der Erlös kletterte von April bis Juni zwischen 19 und 21 Prozent auf 1,09 bis 1,11 Milliarden Euro, wie das Berliner Unternehmen am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten hier gut 22 Prozent erwartet.

„Damit wachsen wir weiterhin deutlich schneller als der Onlinemarkt“, sagte Zalandos Co-Vorstandschef Rubin Ritter. Für das Gesamtjahr strebt Zalando weiter ein Plus zwischen 20 und 25 Prozent an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen 80 und 86 Millionen Euro, was einer Marge von 7,3 bis 7,8 Prozent entspricht. Vorbörslich gab die Aktie um drei Prozent nach.

Mit einem eigenen Kundenbindungsprogramm will sich Zalando gegen die zunehmende Konkurrenz von Amazon wehren. Wie beim Modell „Prime“ des weltgrößten Online-Einzelhändlers sollen Kunden gegen einen festen Monatsbeitrag von bestimmten Privilegien profitieren. Dazu gehören etwa ein früherer Zugang zu Verkaufsaktionen, kürzere Lieferzeiten und eine persönliche Styling-Beratung. Das Programm mit dem Namen „Zalando Zet“ soll 19 Euro pro Jahr kosten. „Zalando Zet ist die Weiterentwicklung unserer Strategie, keine Reaktion auf Amazon“, sagte Zet-Chefin Lisa Schöner der „Welt“. „Unsere Stärke ist die Fokussierung auf Fashion.“ Zunächst sei die Einführung in Berlin, Leipzig, Hannover und Frankfurt. Danach sollen weitere Regionen folgen. Zalando zählt etwa 20 Millionen aktive Kunden.

Amazon stellte im Juni sein Modeangebot „Prime Wardrobe“ vor. Dabei bekommen Kunden Bekleidung zum Anprobieren zugeschickt. Sie bezahlen nur diejenigen Stücke, die sie behalten wollen.