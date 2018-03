Paketdienstleister DHL will in USA Zusammenarbeit mit Online-Händlern ausbauen

Seit zwei Jahren testet die Deutsche-Post-Tochter in diversen US-Städten solche Kooperationen. Nun sollen weitere Orte hinzukommen.

SeattleDer Paketdienstleister DHL will sein Geschäft in den USA durch die Zusammenarbeit mit Online-Händlern ausbauen und damit im Revier der Platzhirsche UPS und FedEx wildern. Die DHL-Lieferanten sollen demnach Pakete direkt bei den Kunden abgeben statt wie bisher beim US-Postdienst, wie Vertreter der Deutsche-Post-Tochter sagten.

Bei dem Parcel Metro genannten Programm arbeite DHL vermutlich mit dem Online-Riesen Amazon zusammen, sagte die Analystin Helane Becker von Cowen & Co. Amazon wachse pro Jahr um mehr als 35 Prozent und müsse einen Weg finden, die Ware zu den Kunden zu bringen. Die US-Lieferdienste FedEx und UPS hätten aber zu verstehen gegeben, dass sie nicht gleichziehen würden, weshalb Amazon das Vertriebsnetz anders ausbauen müsse.

Eine DHL-Sprecherin sagte, Amazon sei ein großer Kunde. Wie weit die Zusammenarbeit mit dem Online-Händler bei Parcel Metro geht, wollte sie nicht sagen. DHL hat Parcel Metro in den vergangenen zwei Jahren in einer Reihe von US-Metropolen getestet. Weitere Städte sollen in diesem Jahr folgen. In dem System bringen Lieferanten und Fahrer die Bestellungen mithilfe von Apps aus Warenhäusern zu den Kunden.