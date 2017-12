 Paracelsus-Kliniken: Krankenhaus-Betreiber ist insolvent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Paracelsus-Kliniken Beim Amtsgericht Osnabrück stellten die Kliniken einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. (Foto: picture-alliance - dpa)

OsnabrückDie Paracelsus-Kliniken sind zahlungsunfähig. Am Donnerstag sei beim Amtsgericht Osnabrück ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt worden, teilte die Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH mit. Die roten Zahlen liegen nach Unternehmensangaben im zweistelligen Millionenbereich.

Nach Informationen der Gewerkschaft Verdi sind sieben Akutkliniken defizitär. Verdi kritisierte Managementfehler als Ursache der Insolvenz: In zahlreichen Häusern gebe es zu viele Fachabteilungen, Umstrukturierungen und Investitionen seien seit Jahren verpasst worden, sagte Gewerkschafts-Experte Sven Bergelin.

Die größten privaten Klinikbetreiber Rhön-Klinikum Umsatz 2016: 1,18 Milliarden Euro Die Rhön-Klinikum AG ging 1989 als erster Klinikkonzern Deutschlands an die Börse, 2016 kam es nach zehn Jahren im MDax zum Abstieg in den SDax. In elf Kliniken arbeiten bundesweit an fünf Standorten 15.000 Menschen für Rhön. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang 2016 und schlechten Prognosen für das laufende Jahr, hat der seit Februar 2017 im Amt befindliche Vorstandschef Stephan Holzinger dem Unternehmen einen Spar- und Modernisierungskurs verordnet.

Sana Kliniken Umsatz 2016: 2,4 Milliarden Euro Deutschlands drittgrößte private Klinikgruppe ist nicht börsennotiert und besitzt bundesweit 50 Krankenhäuser. Hinter Sana stehen 26 private Versicherungsunternehmen. Nach einer Umsatz- und Gewinnsteigerung 2016 kaufte das Unternehmen Anfang 2017 weitere Kliniken von kirchlichen Trägern zu. Das Unternehmen besitzt auch sechs Seniorenheime, für die allerdings ein Käufer gesucht wird.

Asklepios Umsatz 2016: 3,21 Milliarden Euro Der Klinikbetreiber mit Sitz in Hamburg unterhält bundesweit 150 medizinische Einrichtungen. Asklepios ist seit seiner Gründung 1984 kontinuierlich gewachsen, auch 2016 stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Das Unternehmen besitzt drei Luxushotels, darunter seit 2014 das bekannte Hotel Atlantic in Hamburg.

Helios Umsatz 2016: 5,84 Milliarden Euro Die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius besitzt mittlerweile 112 Kliniken in Deutschland und ist einer der größten Gesundheitsdienstleister Europas. Das Unternehmen wurde in der Vergangenheit wiederholt von Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften vor allem wegen schlechter Lohnbedingungen kritisiert. 2016 berichtete die Recherchesendung „Team Wallraff“ von schlechten Hygienezuständen und chronisch überarbeiteten Mitarbeitern. Nach einem deutlichen Gewinnsprung im ersten Quartal hat Helios seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017 nach oben korrigiert.

Betroffen von der Insolvenz sind 40 Einrichtungen an 23 Standorten mit insgesamt 5200 Beschäftigten. Die beiden Restruktierungs- und Sanierungsexperten Andreas Ziegenhagen und Daniel F. Fritz seien als Generalbevollmächtigte bestellt worden und sollen die Geschäftsführung beraten. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ darüber berichtet.

Unternehmen, die gute Aussichten auf eine Fortführung des Geschäftsbetriebs sehen, können bei Gericht ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Das ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt einer Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt.

Der Klinikbetrieb laufe zunächst an allen Standorten und in allen Abteilungen unvermindert weiter. Auch die Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld gesichert. Der Klinikkonzern sei in Schieflage geraten, nachdem einzelne Standorte der Gruppe erhebliche Verluste geschrieben haben. Nun solle versucht werden, die defizitären Einrichtungen neu aufzustellen, teilte das Unternehmen mit. Um welche Standorte und Abteilungen es gehe, wolle man nicht sagen.

In den nächsten Monaten solle an dem Sanierungsplan gearbeitet werden. „Wir werden den eingeschlagenen Weg in vollem Umfang und mit vollem Engagement unterstützen“, sagte Gesamtbetriebsratsvorsitzende Sylvia Tausche einer Mitteilung zufolge.

Forderungen der Geschäftsführung, in einem Sanierungstarifvertrag erneut nach 2013 und 2014 auf das Weihnachtsgeld zu verzichten, hatte die Tarifkommission von Verdi in diesem Herbst abgelehnt. Grund: Trotz früherem Verzicht aufs Weihnachtsgeld seien notwendige Investitionen in der Vergangenheit unterblieben. Das Unternehmen habe das Weihnachtsgeld im November allerdings schon nicht mehr gezahlt.

Bei einer Restrukturierung habe das Unternehmen gute Chancen, sagte Verdi-Experte Bergelin. Personalabbau in größerem Umfang erwarte er nicht.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kritisierte die Informationspolitik des Konzerns. Die Beschäftigten dürften nicht im Regen stehen gelassen werden. „Hier ist auch die Politik gefordert, ihren Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten.“