 Personalberater: Auf der Jagd nach Digital-Talenten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Personalsuche Unternehmen aus allen Branchen benötigen Spezialisten, die ihnen bei der digitalen Transformation helfen. (Foto: Imago)

DüsseldorfDie deutsche Wirtschaft boomt und stellt ein – und das hat im vergangenen Jahr den Personalberatern einen kräftigen Zuwachs verschafft. Ihre Dienste bei der Auswahl und Suche nach neuen Spitzenkräften ist gefragt wie nie. Der Umsatz der Branche legte in Deutschland um neun Prozent auf 1,99 Milliarden Euro zu, wie der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater am Mittwoch (BDU) mitteilte.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Branche in diesem Jahr die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro deutlich überschreiten wird. Der BDU prognostiziert ein Wachstum von acht Prozent für 2017. Seit dem vierten Quartal 2016 hat die ohnehin gute Stimmung bei den Personalberatern nochmal einen Schub bekommen, wie eine Umfrage des Verbands zeigt.

Grund für die starke Auftragslage: Unternehmen aus allen Branchen suchen nach Spezialisten, die ihnen bei der digitalen Transformation helfen. Derartige Fachleute stehen auf den Wunschlisten der Auftraggeber ganz oben. „Die digitale Transformation und der gleichzeitig enger werdende Kandidatenmarkt fordern die Unternehmen extrem heraus“, beobachtet BDU-Vizepräsidentin Regina Ruppert.

Die Branche schätzt den Erfolg im vergangenen Jahr hoch ein. Denn die Suche und Vermittlung von Fachkräften ist längst kein Selbstläufer mehr. Die Kundenunternehmen haben in den vergangenen Jahren stark in die eigene Personalsuche investiert, das so genannte Active Sourcing. Sie bedienen sich dazu Onlineplattformen wie Xing oder Linkedin. Das hat den traditionellen Recruiting-Dienstleistern aber zumindest bisher keine merklichen Einbußen gebracht.

Die größten Steuerberater Deutschlands Platz 10 BDO Gruppe Deutschlands fünftgrößter Wirtschaftsprüfer liegt allein nach Steuerberatungsumsätzen mit rund 60 Millionen Euro im Jahr 2016 nur auf dem zehnten Platz.

Platz 9 Roever Broenner Susat Mazars Die im Jahr 2015 fusionierte Gesellschaft aus der Hamburger RBS Roever Broenner Susat und der französischen Mazars liegt mit einem Umsatz von 63 Millionen Euro auf dem neunten Platz.

Platz 8 Ebner Stolz Die Kanzlei Ebner Stolz erzielte Einnahmen von insgesamt 73 Millionen Euro in der Steuerberatung.

Platz 7 WTS Group Die Münchener Gesellschaft erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Steuerberatungsumsatz von 83,4 Millionen Euro, 13,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Platz 6 Rödl & Partner Die Steuerberatungsgesellschaft erzielte einen Gesamtumsatz von 200 Millionen Euro – davon 92,5 Millionen Euro allein durch Steuerberatungsumsätze.

Platz 5 Flick Gocke Schaumburg

Die Bonner Kanzlei erzielt fast 90 Prozent ihrer Einnahmen mit Steuerberatung. Die Honorareinnahmen im vergangenen Geschäftsjahr betrugen 106,5 Millionen Euro.

Platz 4 Deloitte Die Kanzlei erzielte 163 Millionen Euro aus Umsätzen in der Steuer- und Steuerrechtsberatung, bei einem Gesamtumsatz von 963 Millionen Euro – das bedeutet Platz vier im Ranking.

Platz 3 KPMG Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verzeichnete 163 Millionen Euro Honorareinnahmen, dabei machen die Steuerberatungsumsätze nur knapp 23 Prozent des Unternehmens aus. Der Gesamtumsatz von KPMG lag bei 1,6 Milliarden Euro.

Platz 2 Pricewaterhouse Coopers Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 1,9 Milliarden Euro und konnte ein Plus von 15,5 Prozent verzeichnen. Der Umsatz aus Steuerberatungsleistungen betrug dabei 442 Millionen Euro.

Platz 1 Ernst & Young Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erzielte mit 1,57 Milliarden Euro zwar einen geringeren Gesamtumsatz, liegt aber mit den Steuerberatungsumsätzen ganz klar vor allen anderen – insgesamt bei 533 Millionen Euro. Quelle: Juve Steuermarkt, Mai 2017

Um weiter attraktiv zu bleiben, haben die Personalberater ihr Angebot über die reine Vermittlung hinaus ausgebaut. Dazu gehört etwa die so genannte Management-Diagnostik: Per Interviews, Assessment Center oder Leistungstests ermitteln Berater die Potenziale von vielversprechenden Kandidaten aus den eigenen Reihen der Kunden. Auch Programme für die Weiterentwicklung von Führungskräften werden stärker nachgefragt, heißt es beim BDU.

Für die erfolgreiche Vermittlung eines Spezialisten bekommen die Berater ein Honorar, dass zwischen 20 und 30 Prozent dessen Jahresgehalts entspricht. Besonders stark nutzten im vergangenen Jahr Wirtschaftsprüfer und Managementberater die Dienste der Recruitingfirmen – darin zeigt sich der harte Wettbewerb um Talente in diesen Branchen. Aber auch die Nachfrage aus der Konsumgüterindustrie sowie dem Maschinen- und Fahrzeugbau nahm deutlich zu – beides Branchen, die derzeit mitten im digitalen Wandel stecken.