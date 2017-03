 Post will Personal von der Bundeswehr rekrutieren: Vom Soldaten zum Briefträger

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Post Das Unternehmen will künftig Personal von der Bundeswehr gewinnen. (Foto: dpa)

Berlin/BonnVom Soldaten zum Briefträger: Die Deutsche Post will künftig verstärkt Personal aus der Bundeswehr gewinnen. Im Verteidigungsministerium wurde am Freitag eine enge Zusammenarbeit des Unternehmens und der Bundeswehr bei der Personalvermittlung vereinbart, wie das Ministerium mitteilte. Stellenangebote der Post sollen demnach auch intern in der Truppe veröffentlicht werden. Zudem sollen den Soldaten Berufsbilder bei der Post auf Jobmessen und Infoveranstaltungen vorgestellt werden. Soldaten könnten zudem ein Praktikum bei dem Logistikkonzern absolvieren.

Jährlich verlassen dem Ministerium zufolge bis zu 15.000 Soldaten nach Ablauf ihrer militärischen Dienstzeit die Bundeswehr. Die Truppe leidet unter Personalmangel. Zwar versuche man das bestehende Personal zu binden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. „Aber für die, die nicht bleiben wollen, versuchen wir den besten Start ins zivile Leben zu ermöglichen.“ Die Streitkräfte arbeiten bei ihrer Wiedereingliederung in die zivile Arbeitswelt auch mit privaten Unternehmen zusammen. Mit der Bahn sei bereits 2014 eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden.