 PWC, EY, KPMG, Deloitte: Die „Big Four“ wachsen rasant weiter

Mit einem Umsatzplus von 16 Prozent festigt der Branchenzweite EY seine Position unter den „Großen Vier“ der Wirtschaftsprüfer. Besonders das Beratergeschäft boomt. Doch Wachstums-Champion bleibt ein Konkurrent.

FrankfurtBei den großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften stehen die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Das hat jetzt einmal mehr die Stuttgarter EY-Gruppe (ehemals Ernst & Young) unterstrichen, die am Montag als letzter der großen vier ihren Zahlen vorlegte.

Mit einer Umsatzsteigerung von 16,2 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/17 kommt EY beim Wachstum zwar nicht den Champion Deloitte (plus 34 Prozent) heran. Ihre Position als zweitgrößte Prüfungsgesellschaft in Deutschland – hinter PWC und vor KPMG – konnten die Stuttgarter indessen festigen.

Organisch legte die Gruppe um 13 Prozent zu, 2,6 Prozentpunkte Wachstum ergaben sich aus einer Änderung der Bilanzregeln, weitere 0,7 Punkte aus Zukäufen. Die Mitarbeiterzahl wuchs um rund 500 Personen und dürfte 2018 erstmals die Schwelle von 10.000 überschreiten.

Die größten Steuerberater Deutschlands Platz 10 BDO Gruppe Deutschlands fünftgrößter Wirtschaftsprüfer liegt allein nach Steuerberatungsumsätzen mit rund 60 Millionen Euro im Jahr 2016 nur auf dem zehnten Platz. Platz 9 Roever Broenner Susat Mazars Die im Jahr 2015 fusionierte Gesellschaft aus der Hamburger RBS Roever Broenner Susat und der französischen Mazars liegt mit einem Umsatz von 63 Millionen Euro auf dem neunten Platz. Platz 8 Ebner Stolz Die Kanzlei Ebner Stolz erzielte Einnahmen von insgesamt 73 Millionen Euro in der Steuerberatung. Platz 7 WTS Group Die Münchener Gesellschaft erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Steuerberatungsumsatz von 83,4 Millionen Euro, 13,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Platz 6 Rödl & Partner Die Steuerberatungsgesellschaft erzielte einen Gesamtumsatz von 200 Millionen Euro – davon 92,5 Millionen Euro allein durch Steuerberatungsumsätze. Platz 5 Flick Gocke Schaumburg

Die Bonner Kanzlei erzielt fast 90 Prozent ihrer Einnahmen mit Steuerberatung. Die Honorareinnahmen im vergangenen Geschäftsjahr betrugen 106,5 Millionen Euro. Platz 4 Deloitte Die Kanzlei erzielte 163 Millionen Euro aus Umsätzen in der Steuer- und Steuerrechtsberatung, bei einem Gesamtumsatz von 963 Millionen Euro – das bedeutet Platz vier im Ranking. Platz 3 KPMG Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verzeichnete 163 Millionen Euro Honorareinnahmen, dabei machen die Steuerberatungsumsätze nur knapp 23 Prozent des Unternehmens aus. Der Gesamtumsatz von KPMG lag bei 1,6 Milliarden Euro. Platz 2 Pricewaterhouse Coopers Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 1,9 Milliarden Euro und konnte ein Plus von 15,5 Prozent verzeichnen. Der Umsatz aus Steuerberatungsleistungen betrug dabei 442 Millionen Euro. Platz 1 Ernst & Young Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erzielte mit 1,57 Milliarden Euro zwar einen geringeren Gesamtumsatz, liegt aber mit den Steuerberatungsumsätzen ganz klar vor allen anderen – insgesamt bei 533 Millionen Euro. Quelle: Juve Steuermarkt, Mai 2017

EY-Deutschlandchef Hubert Barth präsentierte die Jahreszahlen am Montag nicht in der Stuttgarter Zentrale, sondern am Standort Eschborn bei Frankfurt, in einem futurischen Konferenzraum, dem so genannten „CFO Space“. Modernste Digitaltechnik und vier Touch-Screens an den Wänden ermöglichen dort die Darstellung und Analyse komplexer Unternehmensdaten in Echtzeit und die Arbeit an kundenspezifischen Problemlösungen in Kooperation mit den CFOs und Finanzexperten aus den Unternehmen, wie es Barth beschreibt.

Das Projekt ist exemplarisch für die Strategie von EY und den generellen Umbruch bei den großen Prüfungsgesellschaften: Die Digitalisierung ist gleich in mehrfacher Hinsicht zum Treiber für ihre Aktivitäten geworden. Zum einen wandelt sich das Prüfungsgeschäft selbst, indem standardisierte Vorgänge und Aufgaben immer stärker auf digitale „Roboter“ verlagert werden und sich der einzelne Wirtschaftsprüfer dadurch stärker auf analytische Tätigkeiten konzentrieren kann – ein Wandel, der wie Barth erwartet, den Beruf des Prüfers wieder attraktiver macht.

Zum anderen ist die Digitalisierung aber auch einer der maßgeblichen Motoren hinter dem kräftig boomenden Consultinggeschäft „Big Four“. Die Beratung von Unternehmen bei der Digitalisierung von Produktion, Administration und Vertrieb gewinnt stetig an Gewicht. „Wir wollen für Unternehmen aller Branchen der bevorzugte Partner beim Übergang in eine digitalisierte Wirtschaft sein“, so Barth.

Akquisitions-Serie in der Beratung

Ihre Strategie auf dem Gebiet hat EY in den vergangenen Monaten zudem durch eine Serie von Zukäufen forciert: So vereinbarte sie Ende Dezember die Übernahme des Strategieberaters OC&C Strategy Consultants. Er soll in die globale Beratungsgruppe EY-Parthenon eingegliedert werden, die bereits zum Netzwerk der weltweiten EY-Gruppe gehört. Bereits im dritten Quartal hatte EY den Digitalberater Etventure sowie die Firma Kivala-HR, einen auf die Digitalisierung von Human-Resources-Funktionen spezialisierten Berater, übernommen.

Außerdem erwarb die Gruppe zu Jahresbeginn auch den Bereich „Process Excellence“ von Kienbaum Consultants International. Alles in allem hat EY nach Angaben Barths mit diesen Übernahmen etwa 60 Millionen Euro an zusätzlichem Umsatz und rund 450 Mitarbeiter erworben.