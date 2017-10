 Reisekonzern: Tui tritt international unter einem Namen auf

Tui Der in Hannover ansässige Konzern hat nach der Komplettfusion mit der britischen Thomson einen einheitlichen Auftritt forciert. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

HannoverIm Zuge seines 2015 eingeleiteten Umbaus tritt der weltgrößte Reisekonzern Tui ab sofort im In- und Ausland einheitlich unter seinem eigenen Markennamen auf. „Bis Oktober 2017 wurden alle großen europäischen Reiseveranstaltermarken in die Dachmarke Tui umbenannt“, teilte der in Hannover ansässige Konzern am Donnerstag mit.

Am selben Tag folgten auch die Töchter in England und Irland, die bis dahin noch unter dem Markennamen Thomson firmiert hatten. Die in Hannover ansässige Tui hat nach der Komplettfusion mit der britischen Thomson 2015 einen einheitlichen Auftritt unter dem Namen der Kernmarke sowie eine Konzentration aufs Kerngeschäft forciert.