Solider Service, Teufel im Detail

Die besten Reiseveranstalterportale 2017 Platz 1: Expedia.de Gesamt: 93,8 Punkte („sehr gut“) Stärken: Größte Auswahl an Reiseländern und Hotels, die meisten Mietwagenstationen, zweitbester Vergleichsrechner Schwächen: Schlechteste Hotline, nur Platz 8 im Kundenservice Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI), Testzeitraum Mitte November bis Ende Dezember 2016, Stand: 25.01.2017

Platz 2: Opodo Gesamt: 92,6 Punkte („sehr gut“) Stärken: Die meisten Reiseveranstalter, größte Hotelauswahl, die meisten Reiseländer, sehr guter Vergleichsrechner, hohe Nutzerfreundlichkeit Schwächen: Nur befriedigender Kundenservice, geringe Hilfsbereitschaft der Hotline, sehr langsam im Social-Media-Support

Platz 3: DER.COM Gesamt: 83,0 Punkte („gut“) Stärken: Bester Vergleichsrechner, zweitbester Kundenservice Schwächen: Nur „ausreichend“ für das Leistungsangebot

Platz 4: lastminute.de Gesamt: 80,7 Punkte („gut“) Stärken: Sehr gutes Leistungsangebot, sehr guter Vergleichsrechner Schwächen: Schlechtester Kundenservice, vergleichsweise geringes Reiseangebot

Platz 5: sonnenklar.TV Gesamt: 77,5 Punkte („gut“) Stärken: Kundenservice am längsten erreichbar Schwächen: Die wenigsten Filteroptionen, nur ausreichendes Reiseangebot

Platz 6: 1-2-Fly Gesamt: 72,2 Punkte („befriedigend“) Stärken: Informationstexte an der Eingabemaske, keine Werbung auf Ergebnisseiten Schwächen: Schlechtester Vergleichsrechner, geringes Reiseangebot, nur ausreichende Nutzerfreundlichkeit, keine Flüge separat buchbar

Im Service per Telefon-Hotline überzeugte vor allem weg.de. Dort waren die Call-Center-Mitarbeiter am schnellsten sowie überdurchschnittlich kompetent und freundlich. Die schlechteste Hotline fanden die Tester bei Expedia.de vor. Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft ließen hier zu wünschen übrig.

Den besten Service per E-Mail bietet Travelscout24.de. Zwar wurden nur neun von zehn Anfragen beantwortet, dafür aber schnell und sehr freundlich. Kompetenz und mitgeschickte Zusatzinformationen überzeugten die Tester.

Alle Anbieter ermöglichen Kundenanfragen via Facebook, bis auf 1-2-Fly und Travelscout24.de sind alle noch auf mindestens einem weiteren Social-Media-Kanal erreichbar. Den besten Social-Media-Service bietet dabei Expedia.de. Fragen wurden innerhalb von rund zwei Stunden beantwortet – der Durchschnitt lag bei 22 Stunden. In dieser Disziplin schnitt weg.de am schlechtesten ab, da keine der fünf Anfragen beantwortet wurde.

Fallstricke bei den Reiseportalen

Insgesamt war das Niveau der getesteten Reiseportale hoch und deutliche Unterschiede für die DKI-Tester eher im Detailbereich auszumachen. Dabei fielen allerdings auch ein paar Stolperfallen für die Nutzer auf. Wer seine Reise online über eins der getesteten Portale bucht, sollte daher einige Finessen der Angebote beachten.

Wichtig ist etwa der Blick auf die gebotenen Inklusivleistungen der Hotels und Reiseveranstalter, beispielsweise den Flughafentransfer. Wo dieser fehlt, müssen zusätzliche Kosten eingeplant werden.

Achten sollten Kunden auf den Umgang mit den Hotelsternen. „Einige Portale runden in ihren Ergebnislisten die Zahl der Hotelsterne zu ihren Gunsten auf und zeigen deshalb statt zweieinhalb gleich drei Sterne an. Kunden sollten dann in der Detailansicht prüfen, ob die Zahl der Sterne korrekt wiedergegeben wurde“, empfiehlt Kränz.

Zur Bewertung der Qualität einer Reise oder Unterkunft hat sie noch einen Tipp: „Verbraucher sollten die Kundenbewertungen für ein Hotel oder eine Reise auf verschiedenen Reiseportalen miteinander vergleichen.“ Vor allem wenn die Zahl der Kundenbewertungen noch niedrig ist, sollte man nach aussagekräftigeren Bewertungen auf anderen Seiten Ausschau halten. „Sonst läuft man Gefahr, dass das gebuchte Hotel trotz Bestnoten nicht den Erwartungen entspricht“, so Kränz.

Außerdem begegneten die Tester Fällen, bei denen auch nach Abschluss der Verfügbarkeitsprüfung in Laufe des Buchungsprozesses der angezeigte Preis für eine Reise noch stieg – wenn auch nur um wenige Euro. Wo die unvermittelte Preiserhöhung herrührt, war aus Kundensicht in keinem der Fälle nachvollziehbar. Hier wäre mehr Transparenz wünschenswert gewesen.

Erst bei genauerer Betrachtung zeigen sich also relevante Unterschiede. „Es sind vielmehr Details, in denen sich die Portale unterscheiden, die aber letztlich für die Reiseplanung entscheidend sein können. So gelten beispielsweise Kinder bei den Anbietern lastminute.de und Opodo bereits ab einem Alter von zwölf Jahren als Erwachsene, während man auf anderen Portalen auch für ältere Kinder noch Rabatte erhält.“ Wer mit jugendlichen Kinder verreisen möchte, sollte also darauf achten, dass er das Alter der Kinder möglichst exakt angeben kann, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.