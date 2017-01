Travelsout24 und Expedia im Vergleich vorn

Die besten Reisevergleichsportale 2017 Platz 1: TravelScout24.de Gesamt: 92,9 Punkte („sehr gut“) Stärken: Bester Vergleichsrechner im Testfeld, 3. Platz beim Kundenservice Schwächen: Bei Zahl der Veranstalter, Hotels und Reiseländern nur im Mittelfeld Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI), Testzeitraum Mitte November bis Ende Dezember 2016, Stand: 25.01.2017

Platz 2: CHECK24 Gesamt: 92,2 Punkte („sehr gut“) Stärken: Beste Nutzerfreundlichkeit, zweitbestes Reiseangebot Schwächen: Mittlerer Kundenservice, Geringstes Versicherungsangebot

Platz 3: HolidayCheck Gesamt: ? Punkte („sehr gut“) Stärken: Größtes Reiseangebot, bester Kundenservice Schwächen: Nur „gut“ für Vergleichsrechner und Nutzerfreundlichkeit

Platz 4: weg.de Gesamt: 83,5 Punkte („gut“) Stärken: Sehr gutes Leistungsangebot, gute Nutzerfreundlichkeit, bester Hotline-Service Schwächen: Nur befriedigendes Reiseangebot, schlechtester Kundenservice via Social Media

Platz 5: Travel24.com Gesamt: 69,3 Punkte („befriedigend“) Stärken: Schnellster Kundenservice via E-Mail Schwächen: Schlechtester Vergleichsrechner (Note: ausreichend), letzter Platz beim Leistungsangebot (Note: gut)

Beim Leistungsangebot erreichte Gesamtsieger Travelscout24.de allerdings nur die Note "gut", insgesamt war es die viertbeste Bewertung. Das beste Leistungsangebot fanden die Tester bei Holidaycheck, auf den Plätzen folgten Check24 und weg.de. Bei Holidaycheck sind Reisen in 220 Länder im Angebot, für 194 Länder sind auch Mietwagen vermittelbar. Kundenfreundliche Funktionen wie die Erstellung eines Kundenkontos sowie Prognosen zur künftigen Preisentwicklung brachten Holidaycheck ebenso Extrapunkte ein wie die große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und optionalen Reiseversicherungen.

Am schlechtesten, aber immer noch mit der Note "gut", schnitt das Angebot von Travel24.com ab. Die Tochter des insolventen Internetunternehmens Unister bietet zwar ebenso 220 Reiseländer an, hat aber weniger Reiseveranstalter und Hotels in der Datenbank, zudem gibt es relativ wenige Zahlungsmöglichkeiten und Versicherungsangebote. Im Vergleich bot Travel24.com das schwächste Leistungsangebot unter den Reisevergleichsportalen. Auch der Vergleichsrechner war mit weniger Filtermöglichkeiten, gesponserten Reiseangeboten und Werbung in der Ergebnisliste der schlechteste im Test und erhielt nur ein „ausreichend“. Die Option Hotel und Flug frei zu einer Individualreise zu kombinieren, funktionierte zum Testzeitpunkt ebenso wenig wie heute.

Im Vergleich der Reiseveranstalterportale, die auch eigene Reisen anbieten und zusätzlich die Auswahl unter Konkurrenzangeboten ermöglichen, erreichte Expedia.de mit 93,8 Punkten und der Gesamtnote „sehr gut“ den Gesamtsieg. Knapp dahinter, ebenfalls mit der Note „sehr gut“, landete Opodo auf Platz zwei. Der Drittplatzierte DER.com erhielt mit deutlichem Abstand die Note „gut“.

Expedia.de überzeugte die Tester vor allem beim Leistungsangebot (1. Platz) und beim Vergleichsrechner (2. Platz hinter DER.com). Das Finden und Buchen erleichtert Expedia.de durch zahlreiche Funktionen, etwa durch das Speichern von Suchparametern. Dazu bietet Expedia.de hinter Opodo die größte Auswahl an Reiseländern und Hotels. An 50.000 Stationen können Kunden bei Expedia.de auch einen Mietwagen bekommen, mehr Mietwagenstationen bietet keiner.

1-2-Fly fiel bei den Testern hingegen mit der kleinsten Veranstalter-, Hotel und Reiseländerangebot sowie dem schlechtesten Vergleichsrechner durch und erhielt nur die Gesamtnote „ausreichend“. Die Möglichkeit, Suchanfragen mitsamt der eingestellten Filter zu speichern, fehlt ebenso wie ein Preisalarm - damit fehlen Funktionen, die viele Wettbewerber durchaus bieten. Zudem sind die Filtermöglichkeiten, etwa nach der Stimmenanzahl bei den Hotelbewertungen durch Kunden.

Kundenservice zufriedenstellend

Bei der Kundenservice-Bewertung hat das DKI nicht mehr zwischen Reisevergleichs- und Reiseveranstalterportalen differenziert und alle elf Anbieter miteinander verglichen. Das Gesamtergebnis war dabei zufriedenstellend. Mit „sehr gut“ schnitten Holidaycheck, DER.com und Travelscout24 am besten ab. Den schwächsten Kundenservice boten Opodo, sonnenklar.tv und lastminute.de, wobei die ersten beiden als „befriedigend“ und nur lastminute.de mit „ausreichend“ bewertet wurden.