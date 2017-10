Securitas Die deutschen Sicherheitsdienstleister haben Probleme, Personal zu finden. (Foto: dpa)

FrankfurtAls im September am Düsseldorfer Flughafen nichts mehr ging und die Abfertigungen der Passagiere am Sicherheitscheck bis zu eineinhalb Stunden dauerte, zeigte sich das derzeit wohl schwerwiegendste Problem der deutschen Sicherheitsdienstleister: der Personalmangel. Das bestätigt jetzt auch eine aktuelle Studie. Laut einer Befragung des Marktforschungsinstituts Lünendonk unter den 35 größten Sicherheitsdienstleistern in Deutschland ist Personalmangel neben dem Preiswettbewerb die größte Herausforderung der Branche.

Diese Probleme treiben auch die Andreas Burmeister und Jochen Lemm um. Die beiden Chefs der Sicherheitsdienstleister Wisag Sicherheit & Service und Gegenbauer Sicherheitsdienste können sich über die Umsätze des vergangenen Jahres nicht beklagen. Wisag machte 2016 einen Umsatz von 199 Millionen Euro (2016: 173 Millionen Euro), Gegenbauer von 73,6 Prozent (2015: 63,7). Damit kommen die beiden Unternehmen auf die Plätze sechs und zwölf des aktuellen Lünendonk-Rankings, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Auf Platz eins steht wie im vergangene Jahr Securitas mit 800 Millionen Euro Umsatz.

Die Top 10 der Sicherheitsdienstleister Nummer 10 Dussmann ist dieses Jahr einen Platz abgestiegen auf die Nummer 10. Das Unternehmen machte 2016 94 Millionen Euro Umsatz mit der Sicherheit (2015: 92 Millionen) Insgesamt machte das Unternehmen 890 Millionen Euro Umsatz. Mitarbeiter: 3.050

Nummer 9 B.i.g. aus Karlsruhe rutscht dieses Jahr einen Platz nach oben auf die Nummer 9 mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Mitarbeiter 2016: 2200

Nummer 8 W.I.S Sicherheits + Service belegt den 8. Platz im Ranking mit114 Millionen Euro Umsatz. Im Vorjahr waren es 94 Millionen Euro. 3435 Mitarbeiter arbeiten 2016 für das Unternehmen aus Köln.

Nummer 7 Auf Platz sieben landet Klüh aus Düsseldorf mit 124 Millionen Euro Umsatz. (2015: 115 Millionen Euro) Mitarbeiter 2016: 3700

Nummer 6 Im Vorjahr im Ranking noch auf Platz 4 mit 173 Millionen Euro Umsatz, landet Wisag auf Frankfurt am Main 2017 nur auf Platz 6. Den Umsatz konnte das Unternehmen trotzdem steigern auf 199 Millionen Euro. Mitarbeiter 2016: 5.477

Nummer 5 Die Kieler Wach und Sicherheitsgesellschaft bleibt wie im Vorjahr unverändert auf Platz 5 mit 208 Millionen Euro Umsatz und7350 Mitarbeitern. (2015:208 Millionen Euro)

Nummer 4 Die Nummer 4 im Ranking ist neu: Pond Security Service aus Erlensee rutscht von Platz sechs auf Platz vier mit 215,5 Millionen Euro Umsatz 2016. (2015: 217,9 Millionen) Mitarbeiter: 3.260

Nummer 3 Die Niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft aus Hannover belegt wie im Vorjahr Platz 3 mit einem Umsatz von 225 Millionen Euro und 5.400 Mitarbeitern.

Nummer 2 Die Kötter Unternehmensgruppe machte 2016 457 Millionen Euro Umsatz, 2015 waren es 481 Millionen Euro. 11.900 Mitarbeiter hat das Unternehmen mit Sitz in Essen und landet damit auf Platz zwei der Lünendonk-Liste.

Nummer 1 Das Berliner Unternehmen Securitas hat mit 20.500 nicht nur die meisten Mitarbeiter in Deutschland, sondern macht auch mit 800 Millionen Euro Umsatz den meisten Umsatz (2015: 720 Millionen)

Die beiden Unternehmen stehen stellvertretend für die großen Unternehmen der Branche. Die konnten den Umsatz insgesamt deutlich steigern, und zwar um 17 Prozent. Das entspricht einem Umsatz von 3,8 Milliarden Euro. Insgesamt gibt es in der Branche laut Branchenverband rund 4000 Sicherheitsdienstleister, die einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro machen.

Dass die Branche so gut dasteht, liegt auch an Sondereffekten wie zum Beispiel den Flüchtlingen. Auch die Rendite, die bei den personalintensiven Dienstleistern traditionell gering ist, konnte leicht gesteigert werden. Während sie 2015 zwischen einem und fünf Prozent lag, liegt die Rendite 2016 bei drei bis sieben Prozent.

Und doch fürchten die Unternehmer um Umsatz und Rendite, weil es das Personalproblem gibt. Die gute Konjunktur und das steigende Sicherheitsbedürfnis sorgten dafür, dass der Arbeitsmarkt leer ist. Hinzu kommt, dass die Branche noch nicht lange aus- und fortbildet. Die Unternehmen hätten sich ausgeruht, denn jahrelang habe es ausreichend Personal gegeben, sagt Gegenbauer-Chef Lemm. Doch jetzt seien bei ihm unter 30 Bewerbern nur zwei Kandidaten mit den erforderlichen Qualifikationen. Auch das geänderte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und höhere Anforderungen bei Schulungen wirkten sich auf den Arbeitsmarkt aus.

Der Personalmangel ist so gravierend, dass die Unternehmen angefangen haben, sich die Mitarbeiter gegenseitig abzuwerben. Von Wechselprämien bis zu 1000 Euro sei zu hören, erzählen die Chefs, auch Smartphones oder Mitgliedschaften in Fitnessclubs werden angeboten, damit die Mitarbeiter wechseln. Die Lösung könnte nur darin liegen, attraktive Gehälter zu zahlen und den zukünftigen Mitarbeitern Perspektiven zu bieten.

Die Zukunft könnte in der Digitalisierung liegen – auch in Personalfragen. Wisag arbeitet gerade an einem Roboter, der die Tätigkeiten am Empfang übernehmen soll. Telefondienst, Begrüßung und Kaffee kochen könnten Roboter schon im kommenden Jahr übernehmen. Noch wird getüftelt. Auch daran, dass der Roboter tatsächlich die Effizienz verbessert. Andreas Burmeister: „Doch ganz ersetzen wird die Technik die Menschen nicht.”