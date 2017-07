Die Idee gibt es schon seit 1997

Die Idee zu einem Flussbad in der Spree kam seinem Bruder Tim, ebenfalls Künstler und Architekt, und ihm schon 1997. Doch erst 2011, als die Brüder den Holcim-Preis für nachhaltige Stadtentwicklung gewannen, begann die Politik verstärktes Interesse zu zeigen. Die Begründung der Jury: Das Projekt stelle die einseitige Nutzung des Kanals zur Abwasser- und Hochwasserabfuhr infrage und schlage eine neue Verwendung vor. Das Flussbad würde nicht nur einen über 800 Meter langen Abschnitt der insgesamt circa 1,8 Kilometer langen Funktionsbrache als natürliches Schwimmgewässer erschließen, sondern den Kanal auf der gesamten Länge als Naherholungsraum für Bewohner und Besucher. „Das war der Wendepunkt“, sagt Edler.

2014 gründeten die Brüder zusammen mit 13 anderen Flussbad-Enthusiasten den gemeinnützigen Verein Flussbad Berlin, um das Projekt für Berlin auch zu einem Projekt der Bürger zu machen. Seitdem nimmt das Projekt immer weiter an Fahrt auf. „Mittlerweile ist es im Koalitionsvertrag der Stadt Berlin verankert, alle politischen Parteien im Abgeordnetenhaus unterstützen es“, sagt Jan Edler.

Flussbäder als Stadtentwicklung sind international ein Thema. Zum Beispiel in Chicago, New York oder Kopenhagen, wo es bereits ein Flussschwimmbad gibt. Auch in Deutschland interessieren sich vor allem Architekten und Stadtentwickler in Großstädten für das Thema, zum Beispiel in München. Dort soll die Isar wieder schwimmbar werden. Doch bisher gibt es in keiner deutschen Großstadt ein Flussbad.

Sabine Rabe ist Schwimmerin. Für sie bedeutet das Bad in der Elbe in Hamburg Freiheit und Gesundheit. Das Schwimmen in der Elbe ist nicht verboten, aber erlaubt ist es auch nicht. Wer wie sie in der Elbe schwimmt, verstößt gegen kein Gesetz. Doch die Stadt verweist darauf, dass es zu gefährlich ist, weil die Elbe eine internationale Binnenschifffahrtsstraße ist – so wie die meisten Flüsse in Deutschland. Sie gelten nicht der Naherholung oder Biotop, sondern der wirtschaftlichen Nutzung.

Rabe ist Landschaftsarchitektin und so sieht sie das Baden im Fluss wie Eider auch unter dem Aspekt der Stadtentwicklung. Zu Hamburg gehöre das Wasser ins Stadtbild, es sei doch natürlich, dass die Bürger einen Teil als Schwimmbad nutzen wollten. Sie hat noch eine andere Idee: „Warum machen wir nicht unsere Alster-Kanäle beschwimmbar?“, fragt sie.

Hamburg ist allerdings noch nicht so weit. Es gibt eine Machbarkeitsstudie der Stadt. Doch konkreter ist die Planung bisher nicht. Rabe hofft, dass der Effekt aus Berlin nach Hamburg überschwappt. Schwimmen im Alsterkanal, glaubt sie, würde auch einen Teil zur Bildung beitragen und die fast ausgestorbene Badekultur wiederbeleben.