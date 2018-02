Streiks abgewendet Tarifverhandlungen bei der Post offenbar vor Einigung

Die Deutsche Post und Verdi sind offenbar zu einem Kompromiss bei den Tarifverhandlungen gekommen. Die Gewerkschaft muss noch zustimmen.

Verdi hatte sechs Prozent mehr Lohn für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Post verlangt. (Foto: dpa) Deutsche Post

DüsseldorfDie Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi bewegen sich im Tarifkonflikt auf eine Einigung zu. Der Bonner Konzern legte Verdi zum Schluss der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein Angebot vor, über das die Verdi-Tarifkommission nun entscheiden soll, teilte die Post im nordrhein-westfälischen Much mit. Bis zum Zeitpunkt der Entscheidung hätten beide Seiten über die Inhalte Stillschweigen vereinbart.

Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie sagte, der Konzern sei mit der Offerte an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit gegangen. Er sei zuversichtlich, dass auch die Gewerkschaft das Angebot als guten Kompromiss sehen werde. Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis sprach indes gegenüber Reuters von einem „schwierigen Angebot“.

Es müsse sich nun zeigen, wie die Tarifkommission die Offerte bewerten werde, sagte Kocsis weiter. „Dann müssen wir entscheiden, wie wir damit umgehen.“ Wann die Entscheidung erfolgen wird, war am Mittag noch unklar.

Verdi hatte sechs Prozent mehr Lohn für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Post verlangt und mit Warnstreiks Druck auf den Post-Vorstand gemacht. Die Gewerkschaft hatte eine Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Zudem wollte Verdi durchsetzen, dass Mitarbeiter einen Teil der künftigen Entgelterhöhung in freie Zeit umwandeln können. Beide Seiten hatten seit Montag in einem Tagungshotel im bergischen Land um eine Einigung gerungen.

„Das Unternehmen macht Rekordgewinne und die Beschäftigten erwarten, dass sie mit einem ordentlichen Lohnplus daran beteiligt werden“, hatte Kocsis erklärt. Im vergangenen Jahr hat die Post nach Analysten-Schätzungen einen operativen Gewinn (Ebit) von rund 3,77 Milliarden Euro erzielt.

Post-Chef Frank Appel hatte die Gewerkschaft vor überzogenen Forderungen gewarnt. Die Post habe „keinen großen Spielraum für signifikante Steigerungen der Löhne“. Das weltweit agierende Unternehmen fahre den Löwenanteil seiner Gewinne abseits des deutschen Heimatmarktes ein: „Das Geld ist in anderen Ländern verdient worden.“

In der letzten Tarifrunde 2015 hatten sich beide Seiten erst nach massiven Streiks auf einen Abschluss verständigen können. Damals hatten sich beide Seiten neben einer Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro auf eine Erhöhung der Entgelte in zwei Stufen um zwei Prozent sowie um 1,7 Prozent verständigt.