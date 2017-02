 Travelopia: Tui verkauft Spezialreisesparte an Investor

Tui Sitz des Touristikunternehmens in Hannover. (Foto: AP)

Hannover Der weltgrößte Reisekonzern Tui will seine Spezialreise-Sparte Travelopia an den Finanzinvestor KKR verkaufen. Die am Montag geschlossene Vereinbarung bewerte den Geschäftsbereich mit 325 Millionen Britische Pfund (381 Millionen Euro), teilte der Tui-Konzern am Abend und damit wenige Stunden vor seiner Hauptversammlung in Hannover mit. Die seit vergangenem Mai zum Verkauf stehende Sparte umfasst mehr als 50 Veranstaltermarken, die die Unternehmensspitze um Vorstandschef Fritz Joussen nicht mehr zum Kerngeschäft zählt.

Das Geld kann Tui allerdings nicht einfach so einstreichen. Der Verkauf führe voraussichtlich zu Aufwendungen von 133 Millionen Euro, hieß es. Dazu tragen auch Fremdwährungsverluste bei. Zudem müssen die Aufsichtsbehörden dem Deal noch zustimmen. Tui erwartet aber, dass das Geschäft etwa ab April vollzogen werden kann.