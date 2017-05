 Uber : Fahrdienstleister startet in Myanmar

Uber Das amerikanische Unternehmen bietet bereits in vielen Metropolen Online-Vermittlungsdienste an. (Foto: AP)

RangunDer Fahrdienstvermittler Uber versucht, auch in Myanmar Fuß zu fassen. Am Donnerstag startete das Unternehmen sein Angebot für die Metropole Rangun. Um besser akzeptiert zu werden, setzt Uber auf Zusammenarbeit mit der Regierung. Rangun gilt als einer der am schnellsten wachsenden Online-Märkte der Welt. Uber muss sich dort gegen die einheimischen Konkurrenten Oway und Hello Cabs behaupten. Auch der aus Singapur stammende Anbieter Grab Taxi's hat sich dort bereits niedergelassen.

Uber bietet nicht selbst Taxis an, sondern vermittelt über eine App Chauffeure an potenzielle Fahrgäste. Das Konzept ist in Myanmar noch recht neu, gewinnt aber schnell Kunden. Klassische Taxifahrten werden in Myanmar bislang nicht nach Kilometern abgerechnet, sondern der Preis wird ausgehandelt. Die Taxis haben keine Sicherheitsgurte und keine Klimaanlage.