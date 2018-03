Unterkunftsvermittler Airbnb baut Geschäft mit Hotels und Luxus aus

Im Kampf um reiche Kunden verabschiedet sich Airbnb von seinem Luftmatratzen-Image. Verifizierte Wohnungen sollen Hotel-Standards erreichen.

AirBnb sammelte seit dem Start 2008 gut drei Milliarden Dollar bei Investoren ein. (Foto: dpa) AirBnb-Logo

San FranciscoEine Milliarde Übernachtungen pro Jahr. Dieses Ziel hat sich Airbnb-Mitgründer und -Chef Brian Chesky für das Jahr 2028 vorgenommen. Die vor zehn Jahren aus blanker Not geborene Vermittlungsplattform für Schlafgelegenheiten, die einst mit Luftmatratzen anfing, will nicht weniger werden als einer der größten Übernachtungs- und Eventkonzerns der Welt. Dafür werden sogar die Wurzeln des Unternehmens gekappt.

Die Kampfansage an die Hotellerie heißt „Airbnb Plus“ und verspricht erlesene Standards, die beste Hotels bieten, aber zum günstigeren Preis. Der am Donnerstag vorgestellte Dienst geht mit einem Schlag die größten Probleme an, die heute noch viele Menschen daran hindern, sich in einer Airbnb-Privatwohnung einzunisten, statt im Hotel. Es sind die Unberechenbarkeit, was man am Zielort vorfinden wird sowie Unzuverlässigkeiten und mögliche Diskriminierungen bei der Buchung.

Studien haben gezeigt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen größere Probleme haben, als Gäste angenommen zu werden, als andere. Und die Airbnb-Wohnung kann wie eine Wundertüte sein. Von fehlenden Handtüchern, dreckigen Teppichen bis zu kaputten Heizungen ist alles möglich. Wütende Kunden haben sich auch schon beschwert, dass kurzfristig ihre Wohnung einfach storniert und so der Urlaub ruiniert wurde.

Was ein Hotel in der Großstadt kostet Platz 10: Dresden 1 von 10 Das barocke Dresden ist für Kulturliebhaber ein Muss auf der Deutschlandreise. Residenzschloss und Frauenkirche prägen die berühmte Silhouette. Bereits für 80 Euro kann man in der Stadt an der Elbe übernachten. Dafür bekommt man auch schon mal vier Sterne inklusive Frühstück. Und kann sich – um Dresdens Kulturszene ausgiebig kennenzulernen – vielleicht auch ein paar Übernachtungen mehr leisten. Quelle: Hotel Reservation Service / Statista Platz 8: Nürnberg 2 von 10 Nicht nur den bekanntesten Weihnachtsmarkt Deutschlands, auch eine beeindruckende Stadtkulisse und viel Historie erwarten den Besucher in Nürnberg. 92 Euro kostet eine Übernachtung hier. Das sind vier Euro mehr als noch vor zwei Jahren – im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten aber ein wahres Schnäppchen. Platz 8: Berlin 3 von 10 Millionen Touristen aus aller Welt strömen jedes Jahr in die Hauptstadt, und auch unter Deutschen ist Berlin für einen Kurztrip beliebt. Sehenswürdigkeiten gibt es genug, auch abgesehen von Brandenburger Tor und Alex. Ob Museumsinsel, Theaterbesuch oder Shopping-Erlebnis: Wer nach einem ereignisreichen Tag in Berlin übernachten möchte, kann dies schon vergleichsweise günstig. Hotels gibt es bereits ab 92 Euro, Hostels sind sogar noch günstiger zu haben. Doch der Preis für Berlin-Aufenthalte steigt weiter: 2016 musste man noch 86 Euro je Nacht bezahlen. Platz 7: Hannover 4 von 10 Vielleicht steht die niedersächsische Landeshauptstadt bei vielen Deutschen nicht ganz oben auf der Reiseliste, sehenswert ist sie aber allemal. Nicht nur das Neue Rathaus am Maschteich, ein Wahrzeichen der Stadt, erstaunt mit seiner fast 100 Meter hohen Kuppel. Hannover ist außerdem bekannt für den größten Stadtwald Europas, der Eilenriede sowie für seine alternative Szene. 95 Euro kostet eine Übernachtung hier zurzeit. Platz 6: Stuttgart 5 von 10 98 Euro kostet eine Übernachtung in der baden-württembergischen Hauptstadt. Im Frühling erwacht die Stadt zum Leben: Dann eröffnet der zoologisch-botanische Garten Wilhelma mit rund 9.000 Tieren, ein Trickfilmfestival und Frühlingsfeste ziehen tausende Besucher in die Stadt. Platz 5: Düsseldorf 6 von 10 Wer in der Stadt der Kunst und der Mode übernachten will, muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Mindestens 101 Euro kostet eine Hotelzimmer in Düsseldorf, fünf Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Für Feiern in der Altstadt, Shoppen auf der Königsallee und Spazieren am Rhein tun zahlreiche Touristen das aber gerne. Platz 4: Frankfurt 7 von 10 Neben Touristen übernachten auch zahlreiche Geschäftsreisende in der der Finanzmetropole Frankfurt. Eine Übernachtung kostet hier 102 Euro – fünf Euro mehr als noch vor zwei Jahren.

Das soll bald der Vergangenheit angehören. Ausgewählte Gastgeber können für eine einmalige Gebühr von 149 Dollar ihre Unterkünfte jetzt für „Airbnb Plus“ registrieren lassen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens kommt vorbei, schießt Fotos und arbeitet eine 100 Punkte lange Checkliste ab, vom Shampoo im Badezimmer bis zum selbstständig möglichen Check-In. Ein Vermieter muss besonders zuverlässig und professionell sein, um akzeptiert zu werden. Ein Bedingung ist eine 95-prozentige Annahmerate von Bewerbungen. Das soll sicherstellen, dass Gäste nicht nach persönlichen Vorlieben (oder Vorurteilen) ausgesiebt werden. Außerdem muss die Kündigungsrate nach Vertragsschluss bei absolut Null liegen und die Gäste müssen im Schnitt mindesten eine Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen hinterlassen haben.

Wer eine solche Bewertung hat, der lässt niemanden vor der verschlossenen Tür stehen. Ausreden lässt Amber Cartwright, verantwortlich für das Programm, nicht gelten: „Perfekte Gastgeber finden immer einen Weg, um eine Wohnung zu übergeben.“ Dafür winken den zunächst 2000 Gastgebern in 13 Städten, darunter Shanghai und Los Angeles, deutlich höhere Preise. Im Schnitt können sie bis zu 200 Dollar pro Nacht verlangen, der Durchschnitt liegt heute bei rund 100 Dollar.