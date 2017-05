 Unwetter: Frankfurter Flughafen geschlossen

Flughafen Frankfurt Unwetter behindern den Flugbetrieb. (Foto: dpa)

Am Frankfurter Flughafen kommt es wegen eines Wolkenbruchs zu Flugverzögerungen. Wegen einer Warnung des Wetterdienstes sei die Abfertigung von Flugzeugen am Nachmittag eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, um die Mitarbeiter vor Blitzschlägen zu bewahren. Später sei auch der Flugbetrieb eingestellt worden, da es für ankommende Flugzeuge keinen Platz mehr gebe. Die Schließung halte derzeit noch an. Mittlerweile sei die Unwetterwarnung aber aufgehoben worden, weshalb sich die Lage bessern dürfte.