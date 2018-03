 US-Fond: Blackstone steigt bei Versace ein

Im Verwaltungsrat von Versace sitzt künftig ein Vertreter von Blackstone: Der Finanzinvestor hat sich für 210 Millionen Euro mit 20-Prozent bei der Modefirma eingekauft. Das Herz der Firma aber soll unverändert bleiben.

Die Herbst/ Winter- Kollektion 2014 von Versace: Das Modeunternehmen wird insgesamt mit einer Milliarde Euro bewertet. (Foto: dpa)

RomVersace gehört nicht mehr allein der Familie Versace. Der US-Finanzinvestor Blackstone kaufte sich für 210 Millionen Euro zu 20 Prozent ein und entsendet künftig einen Vertreter in den Verwaltungsrat der Modefirma, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mailand mitteilte. Blackstone steckt demnach 150 Millionen Euro in das Unternehmen und kauft für 60 Millionen Euro Aktien der GIVI Holding der Familie Versace. Das Modeunternehmen werde damit insgesamt mit einer Milliarde Euro bewertet, betonte Versace.

Die Familie werde immer „das Herz des Unternehmens bleiben“, erklärte Versace. Die Firma war in den 70er Jahren von Gianni Versace gegründet worden. Nach seinem Tod gehörten bislang 30 Prozent der Firma seinem Bruder Santo, dem Verwaltungsratschef, 20 Prozent seiner Schwester Donatella, der Chef-Designerin, und 50 Prozent Donatellas Tochter Allegra.

Die zehn größten Banken der Welt Platz 10 Platz zehn belegt die China Construction Bank, seit dem Jahr 2005 werden an der Hongkonger Börse Aktien der CCB im Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar gehandelt. Bilanzsumme: 2241 Mrd. US-Dollar Platz 9 Darauf folgt die Bank of America, deren Ursprünge auf die im Jahr 1784 gegründete Bank of Massachusetts zurückgehen. Sie ist somit die zweitälteste Bank der USA. Bilanzsumme: 2258,5 Mrd. US-Dollar Platz 8 Die JP Morgan Chase & Co. ist, gemessen an der Bilanzsumme von mehr als 2,3 Billionen US-Dollar, die größte Bank der USA. Bilanzsumme: 2359,1 Mrd. US-Dollar Platz 7 Die britische Großbank Barclays wurde 2011 in einer an der ETH Zürich veröffentlichten Studie als einflussreichstes Unternehmen der Weltwirtschaft bezeichnet. Bilanzsumme: 2420,6 Mrd. US-Dollar Platz 6 Crédit Agricole mit Sitz in Paris ist auch durch seine Tätigkeit als Sponsor des Radsportteams Crédit Agricole weltweit bekannt. Bilanzsumme: 2431,4 Mrd. US-Dollar Platz 5 Die MUFG entstand 2005 aus dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG) und UFJ Holdings, Herzstück des Konzerns ist die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Bilanzsumme: 2488,8 Mrd. US-Dollar Platz 4 BNP Paribas entstand 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken Frankreichs. Bilanzsumme: 2517,1 Mrd. US-Dollar Platz 3 Die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt am Main ist das nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größte Kreditinstitut Deutschlands und unterhält bedeutende Niederlassungen in London, New York City, Singapur und Sydney. Bilanzsumme: 2655,7 Mrd. US-Dollar Platz 2 Zweiter ist die Bank HSBC, die ihren Sitz in London hat und somit die größte Bank Europas ist. Bilanzsumme: 2692,5 Mrd. US-Dollar Platz 1 Die ICBC ist, gemessen an der Bilanzsumme, nicht nur die größte Bank der VR China, sondern auch die größte Bank der Welt. Bilanzsumme: 2813,5 Mrd. US-Dollar

Die Investition von Blackstone ermögliche es Versace, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen, erklärte Donatella Versace. Blackstone-Chef Stephen Schwarzman erklärte, sein Unternehmen werde Versace dabei helfen, seine Wachstumsziele zu erreichen. Die italienische Modefirma erwartet ein kräftiges Umsatzplus von 18 Prozent für das vergangene Jahr. Der Wert der Verkäufe könnte demnach auf rund 480 Millionen Euro steigen.