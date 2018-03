 Der Werber-Rat: Der anständige Luxus ist notwendig

Luxus ist etwas, das wir brauchen. Unbedingt. Doch was gemeint ist, ist nicht die unanständige Version des Überflüssigen. Es sind die immateriellen Dinge. Das kann so profan sein wie eine Tasse Kaffee - ohne Telefon.

Ein Kaffee ohne Telefonstress ist für viele schon eine Form von Luxus. (Foto: dpa)

Brauchen wir Luxus? Ist Luxus nicht etwas, das nur die Reichen angeht? Ist er in Zeiten der Euro-Krise nicht gar unanständig? Tatsächlich war Luxus Jahrhunderte lang in seiner Bedeutung als Prunksucht und Verschwendung ein Schimpfwort. Immer noch wird heute vor allem das nicht zwingend zum Leben Notwendige als Luxus bezeichnet. Aber das Wort ist nicht mehr per se unanständig.

Unter Luxus verstehen die Menschen derzeit ohnehin viel mehr als nur den puren Wunsch, Reichtümer anzuhäufen. In unserer schnelllebigen Zeit ist für viele Immaterielles wie ein langer Waldspaziergang, ein ruhiger Abend zu zweit oder ein Kaffee ohne nervige Telefonate Luxus. Luxus ist so etwas wie eine seelische Verfassung - etwas, das wir uns quasi gönnen müssen. Wir können gar nicht anders.

Aber völlig unabhängig davon, was als Luxus empfunden wird, gemeinsam ist den Menschen das Streben danach. In diesem Sinne ist Luxus tatsächlich eine Art Sucht. Denn auch mit einfachsten Mitteln versuchen Menschen, sich etwas Besonderes zu schaffen. Sie suchen immer, auch und vielleicht sogar besonders in Krisenzeiten, eine gewisse Form der Exklusivität; etwas, das abweicht von dem, was sie sonst haben oder tun. Das geht natürlich auch mit luxuriösen Gütern. Entspannung, Unerreichbarkeit und Ruhe werden jedoch derzeit beinahe häufiger als Luxus empfunden. Dinge, die den Menschen früher im Zusammenhang mit Luxus gar nicht erst eingefallen wären.

Die Metamorphose des Luxus lässt sich auch an den Waren selbst nachvollziehen: Der für unsere Großeltern noch luxuriöse Kaffee ist heute Standard. Auch Uhren oder später Fernseher galten als reine Luxusartikel. Heute sind die letztgenannten unpfändbar und Massengut. Und Produkte wie Handys haben die Phase der Exklusivität schon für fast jeden nachvollziehbar schnell durchlaufen.

Spätestens aber, wenn der persönliche Luxus wieder als normal empfunden wird, und wenn plötzlich alle um uns herum iPhones haben, fängt die Suche nach Luxus wieder von vorne an. Dieses Streben nach Anderem und Besonderem unterscheidet den anständigen Luxus vom unanständigen Anhäufen der Reichtümern. Luxus mag physisch etwas Überflüssiges sein - seelisch ist das Streben nach Luxus eine unabdingbare Notwendigkeit.

Indem wir dieser inneren Notwendigkeit immer wieder einmal folgen, erweisen wir uns selbst sogar einen guten Dienst. Wir gönnen uns etwas, genießen das Leben und können besser entspannen - das ist alles andere als unanständig, sondern macht schlicht glücklich.

Ines Imdahl ist Psychologin und Inhaberin der Marktforschungsagentur Rheingold Salon. Sie ist einer von fünf Kolumnisten, die im täglichen Wechsel über Kommunikation schreiben.