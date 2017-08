Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Post Der Dienstleister hat Williams Lea Tag an den Finanzinvestor Advent verkauft. (Foto: Reuters)

DüsseldorfDie Deutsche Post veräußert ihre britische Dienstleistungstochter Williams Lea Tag an den Finanzinvestor Advent. Beide Unternehmen äußerten sich am Donnerstag nicht zum Verkaufspreis. Williams Lea Tag beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 40 Ländern aktiv.

Advent sehe Wachstumspotential bei dem auf Marketing- und Kommunikationslösungen spezialisierten Unternehmen, betonte der Finanzinvestor. Die Post erklärte, der Verkauf erlaube es ihr, sich noch stärker auf ihr Kerngeschäft rund um die Logistik zu konzentrieren. Die Post war 2006 bei Williams Lea eingestiegen. Die Trennung kommt nicht überraschend. Der Bonner Konzern hatte bereits seit Monaten einen Verkauf sondiert.