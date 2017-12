Klar ist, dass sich KMPG in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr 2017 mit den wichtigsten Konkurrenten in Sachen Wachstum nicht messen kann. (Foto: Reuters)

FrankfurtIm Vergleich zu den Konkurrenten PWC und Deloitte fallen die Wachstumsraten bei KMPG, der Nummer drei der deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, eher bescheiden aus. Dessen ungeachtet spricht Vorstandssprecher Klaus Becker von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, mit dem man sehr zufrieden sei.

Becker macht das vor allem daran fest, dass die WP-und Beratungsgruppe stark in neue Dienstleistungen, Technologien und neue Mitarbeiter investierte – und damit aus seiner Sicht einiges an Vorleistungen für nachhaltiges und langfristiges Wachstum erbracht hat. Das hat sich unter anderem in einem relativ starken Personalausbau mit knapp 460 neuen Mitarbeitern sowie in einem mehr als verdoppelten Investitionsvolumen von 135 Millionen Euro niedergeschlagen. „Wir wollen nicht um jeden Preis Umsatz generieren“, lautet die Devise des KPMG-Chefs. „Entscheidend ist für uns, dass wir mittel- und langfristig gut aufgestellt sind.“ Die Profitabilität bewege sich nach dem Rekordjahr 2016 auf dem zweithöchsten Stand in der Geschichte von KPMG.

Klar ist, dass sich KMPG in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr 2017 mit den wichtigsten Konkurrenten in Sachen Wachstum nicht messen kann. Insgesamt steigerte die WP-Gruppe die Gesamtleistung in Deutschland um vier Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Der Bereich Audit (Abschlussprüfung und prüfungsnahe Leistungen) legte dabei um drei Prozent auf 627 Millionen Euro zu, die Steuerberatung um ebenfalls drei Prozent auf 437 Millionen Euro.

Im Beratungsgeschäft dagegen wuchs die Leistung insgesamt nur um ein mageres Prozent auf 575 Millionen Euro. Zwar konnte KPMG in der Strategieberatung für Unternehmen, der Sparte Consulting, nach eigenen Angaben um sechs Prozent zulegen.

Dagegen sei das Geschäft im Bereich der M&A-Beratung sowie in der Sanierungs- und Restrukturierungsberatung rückläufig gewesen. Becker führt das auf eine geringere Zahl an Unternehmens-Transaktionen und den niedrigsten Stand bei Firmeninsolvenzen seit 1999 zurück. Rund 19 Millionen Euro an Leistungen für globale KPMG-Einheiten weist die WP-Gruppe aufgrund neuer Bilanzvorschriften erstmals gesondert aus.

Im Vergleich zu wichtigen Konkurrenten hat KPMG damit ausgesprochen schwach abgeschnitten. Branchenführer PWC berichtete für das letzte Geschäftsjahr eine Leistungssteigerung von insgesamt zehn Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro und erzielte dabei ein Plus von 18 Prozent in der Beratung. Der Branchenvierte Deloitte steigerte seine Leistung sogar um 34 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro und hat sich vorgenommen, bis Ende des Jahrzehnts auf die Position drei unter den „Big Four“ vorzurücken – und damit KPMG zu überholen. EY, die Nummer zwei der Branche, publiziert ihre Zahlen erst im Januar.

KPMG-Chef Becker zeigt sich von den Ambitionen der Konkurrenz indessen wenig beeindruckt. Der Rang unter den großen vier und die konkrete Umsatzhöhe ist aus seiner Sicht letztlich nicht relevant. „Entscheidend für uns ist, dass wir langfristig und nachhaltig profitabel wachsen können, eine relevante Rolle für unsere Kunden spielen und ein attraktiver Arbeitgeber sind.“ In allen drei Bereichen sieht er die WP-Gruppe auf einem guten Weg.

Zudem deutet er für das laufende Jahr eine stärkere Dynamik an, auch wenn er keine konkreten Prognosen nennt. Der Start ins neue Geschäftsjahr sei „exzellent“ verlaufen, mit deutlich zweistelligen Steigerungsraten.