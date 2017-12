Wachstumsfelder im Bereich der Digitalisierung und IT-Sicherheit

Als strategische Wachstumsfelder sieht der KPMG-Chef dabei unter anderem die Beratung im Bereich der Digitalisierung und der IT-Sicherheit. Ziel sei es, KPMG als einen führenden Digitalisierungsberater im Markt zu etablieren.

Um die Kompetenzen in diesem Bereich weiter auszubauen, will die WP-Gruppe ihr Engagement bei der Saarbrücker Kiana Systems GmbH, an der man bisher bereits beteiligt ist, weiter verstärken und das Unternehmen vollständig integrieren. Kiana ist als Ausgründung aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz entstanden und agiert als einer der führenden Anbieter in der Datenanalyse.

Anders als etliche Konkurrenten wolle man sich in diesem Segment vor allem auf die Erarbeitung von Prozessen und IT-Strukturen für die Kunden konzentrieren, und weniger auf die konkrete technische Implementierung solcher Lösungen. Das Programmieren von IT-Systemen biete zwar große Volumen, bringt aus der Sicht Beckers aber geringere Tagessätze und Erträge.

Auch den Bereich Abschlussprüfung hat KPMG als Wachstumsfeld keineswegs abgeschrieben, obwohl die Gruppe dort bereits als Marktführer agiert und damit tendenziell durch die gesetzlich vorgeschriebene Rotationspflicht bei Großunternehmen am meisten zu verlieren hat. Aktuell prüft KPMG 60 Prozent der Dax-Unternehmen und 34 Prozent der MDax-unternehmen.

Das Honorarvolumen von Firmen, die in den kommenden beiden Jahren gezwungen sind, von KPMG auf andere Prüfer zu wechseln, beläuft sich laut Becker aber auf lediglich 33 Millionen Euro, und damit etwa zwei Prozent des Advisory-Geschäfts von KPMG. „Das ist für uns verkraftbar, weil wir das erstens durch Beratungsaufträge auffangen können und wir zweitens entschlossen und selbstbewusst in anstehende Ausschreibungen gehen.“

Neue Prüfungsmandate konnte die WP-Gruppe in diesem Zuge unter anderem bei der Douglas-Gruppe, sowie bei Leifheit, Scout24 und SGL Carbon gewinnen.

Becker geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Gruppe auch im Bereich Audit weiter wachsen kann, nicht zuletzt, indem man Qualität und Effizienz der Abschlussprüfung verbessert und sie zugleich durch Zusatzleistungen anreichert.

Ein wichtiges Element etwa sieht der KPMG-Chef darin, aus intensiverer Datenanalyse im Rahmen der Prüfung neue Ansatzpunkte für die Verbesserung von Geschäftsprozessen abzuleiten.

Auch Zukäufe sollen zur Wachstumsstrategie von KPMG gehören, auch wenn sich die Gruppe in dieser Hinsicht zuletzt komplett zurückgehalten hat. Man schaue sich den Markt weiterhin systematisch an, insbesondere mit Blick auf Technologie, so Becker.

Aber man wolle dabei nicht um jeden Preis Umsatz zukaufen, sondern im wesentlichen bestehende Stärken weiter ergänzen. Entscheidend sei dabei, dass man durch die Kombination neue Geschäfte erschließen kann. Und als weitere Voraussetzung definiert der KPMG-Chef für potenzielle Zukäufe folgende Anforderungen: „Das Unternehmen muss integrationsfähig sein, die Kultur muss zu uns passen, und die Leistungsträger müssen dabei bleiben.“