A.P. Møller-Mærsk : Total kauft Ölgeschäft für 7,45 Milliarden Dollar

Datum: 21.08.2017 09:45 Uhr

Total plant die Übernahme des Ölgeschäfts der dänischen Reederei Møller-Mærsk und will so seine Position in der Nordsee stärken. Das Volumen der Transaktion beläuft sich auf mehr als sieben Milliarden Dollar.