DüsseldorfDer Versorger Eon will ab dem Geschäftsjahr 2018 einen höheren Anteil des bereinigten Konzernüberschuss' an seine Aktionäre ausschütten als bislang angestrebt. Ab dem kommenden Geschäftsjahr solle die Dividendenausschüttungsquote auf mindestens 65 Prozent gemessen am bereinigten Konzernüberschuss angehoben werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Ursprünglich hatte Eon eine Quote von 50 bis 60 Prozent ab 2018 in Aussicht gestellt.

Für das Geschäftsjahr 2016 gab es eine Bardividende in Höhe von 0,21 Euro je Aktie - die Ausschüttungsquote lag damit bei 45 Prozent. Für 2017 will der Versorger eine fixe Dividende von 30 Cent pro Aktie zahlen. Eon will am Mittwoch Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen.