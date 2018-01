image

Fortum-Deal: Eon gibt Uniper unter Wert ab

Eon hat seine Anteile an der Kraftwerkstochter Uniper von knapp 47 Prozent für 3,76 Milliarden Euro an Fortum verkauft. Am Markt wären sie derzeit deutlich mehr wert. Warum hat sich Chef Teyssen darauf eingelassen? mehr…