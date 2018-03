Energiekonzern EnBW schreibt wieder schwarze Zahlen

Nach hohen Verlusten erzielt der Konzern wieder einen Milliardengewinn. Für die Energiewende sieht sich EnBW gut aufgestellt.

Der Energieversorger schließt das vergangene Jahr mit einem Gewinn von zwei Milliarden Euro ab. (Foto: dpa) EnBW

DüsseldorfWenn es nach EnBW-Chef Frank Mastiaux geht, hat der Energiekonzern aus Baden-Württemberg „versprochen und geliefert“. Und tatsächlich schreibt das Unternehmen nach hohen Verlusten wieder schwarze Zahlen, und kann seinen Aktionären nach einer Nullrunde jetzt wieder eine Dividende von 50 Cent pro Aktie versprechen.

Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Gewinn von 2,05 Milliarden Euro nach einem Verlust von 1,8 Milliarden im Jahr zuvor, wie Mastiaux am Donnerstag auf der jährlichen Bilanzpressekonferenz in Stuttgart mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei 2017 um neun Prozent auf 2,1 Milliarden Euro geklettert. Der Karlsruher Konzern profitierte unter anderem von Kostensenkungen und der Vollkonsolidierung der Ferngasgesellschaft VNG.

Anders als RWE und Eon und hat EnBW keine aufwendige Abspaltung vorgenommen, um die Energiewende zu vollziehen, sondern unter Mastiaux das komplette Unternehmen auf eine grüne Zukunft ausgerichtet. Laut der Strategie „EnBW 2025“ soll die konventionelle Stromerzeugung mittelfristig in den Planungen keine Rolle mehr spielen.

Der Konzern, der bis zur Katastrophe von Fukushima wie kein zweiter auf Atomenergie gesetzt hatte, soll sich als „nachhaltiger und innovativer Infrastrukturpartner“ für Groß- und Privatkunden positionieren. Geld verdienen will er mit Windparks, Transport- und Verteilnetzen sowie intelligenten Angeboten für seine Kunden Geld. Der Konzern will dabei sein Know-how beim Managen systemrelevanter Systeme, das er beim Betrieb von Atomkraftwerken oder bei den Stromleitungen nachgewiesen hat, nutzen, um auch in andere Infrastrukturbereiche vorzustoßen.

Dazu gehören etwa der Breitbandausbau oder die Elektromobilität. Ein Beispiel: Mit 128 Schnellladestationen für E-Autos versorgt der Konzern fast jede dritte Autobahnraststätte in Deutschland mit Strom. Bis 2021 soll diese Zahl auf 1000 anwachsen. „Der Bedarf gerade an kritischer Infrastruktur wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Und genau da sehen wir unsere Kernkompetenz: in der Planung, im Bau und im zuverlässigen Betrieb komplexer Infrastruktursysteme“, sagte Mastiaux.

Erneuerbare Energien sind für dem EnBW-Chef der wesentliche Wachstumstreiber. Vor allem in Windpark-Projekte auf hoher See will der Konzern investieren. Allein in dem Bereich will er bis 2025 das Ergebnis um 200 bis 300 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis im Netzgeschäft soll von 2020 bis 2025 um 300 bis 400 Millionen Euro zulegen.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Dazu passt auch, dass RWE-Chef Rolf Martin Schmitz möglichst viele der konventionellen Anlagen des Konkurrenten EnBW übernehmen will. Die Gespräche dürften sich noch ziehen, aber die Transaktion könnte ein Milliardenvolumen erreichen. Offiziell kommentiere man aber „solche Marktgerüchte“ nicht, stellte EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer am Donnerstag klar. Zu dem zwischen RWE und Eon geplanten Deal, wollte Mastiaux sich am Donnerstag nicht im Detail äußern. Aber natürlich werde man das sehr genau beobachten, sagte der EnBW-Chef.

EnBW hat aktuell 4800 Megawatt in Kohle- und Gaskraftwerken installiert. Das Portfolio ist breit gefächert. Sechs Kraftwerke betreibt der Energiekonzern in eigener Regie: Darunter sind lukrative Anlagen wie ein hochmodernes Kohlekraftwerk in Karlsruhe, das erst 2014 in Betrieb gegangen ist, und ein Heizkraftwerk in Heilbronn mit vielen Großkunden aus der Industrie. Es sind aber auch alte, unrentable Anlagen darunter.

Zudem hat die EnBW neun Blöcke der konventionellen Erzeugung mit 1670 Megawatt Leistung zur endgültigen Stilllegung angemeldet. Weil sie von der Bundesnetzagentur als systemrelevant eingestuft wurden, muss EnBW sie zur Absicherung des Stromnetzes aber bereithalten. Eine Aufgabe, die EnBW am liebsten ebenfalls abgeben würde.