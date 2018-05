Energiekonzern EnBW treibt Umbau weg von konventioneller Energie voran

EnBW setzt auf neue Geschäftsfelder: Wind- und Sonnenenergie sowie Elektromobilität sollen künftig die Stützen des Energiekonzerns sein.

Das Unternehmen ist bereits jetzt ein großer Akteur bei Windparks auf hoher See. (Foto: dpa) EnBW

KarlsruheDer Energiekonzern EnBW will seine Gewinne mit neuen Geschäften kräftig steigern. Energie- und Dateninfrastruktur, neue Netze und Elektro-Mobilität sollen zusammen mit Wind- und Sonnenenergie künftig die Stützen des Unternehmens sein. EnBW wolle seine Position als führender Anbieter von Schnellladestationen für Elektroautos ausbauen, erklärte Vorstandschef Frank Mastiaux bei der Hauptversammlung am Dienstag in Karlsruhe.

Aus derzeit 128 Stationen sollen bis 2020 rund 1000 werden, sagte er. Der Stromverbrauch bei einer Millionen Elektroautos würde um 0,5 Prozent steigen. Das wäre nach Mastiauxs Überzeugung kein Problem. Die Herausforderung sei, dass die Netze noch nicht für den hohen Strombedarf vieler Autos zugleich ausgelegt seien. „Dieses Problem werden wir lösen“, so der EnBW-Chef.

2017 hatte EnBW die Ergebniswende geschafft und einen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro erreicht, nachdem das Karlsruher Unternehmen im Jahr zuvor tief in die roten Zahlen gerutscht war. Mit entscheidend für die Verbesserung waren Beteiligungsverkäufe und die Rückerstattung der als verfassungswidrig eingestuften Kernbrennstoffsteuer. Bis 2020 erwarte er nun einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro und bis 2025 von mindesten 3 Milliarden Euro im Jahr, sagte Mastiaux.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Das Unternehmen, das sich fast ganz in Besitz der öffentlichen Hand befindet, ist ein großer Akteur bei Windparks auf hoher See. Zu den beiden Offshore-Windparks „Baltic 1“ und „Baltic 2“ mit zusammen 336 Megawatt installierter Leistung kommen bis nächstes Jahr die Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ mit zusammen 610 MW.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.