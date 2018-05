Energiekonzern Eon-Gewinn steigt deutlich durch einen starken Stromvertrieb – die Blitzanalyse

DüsseldorfEon-Chef Johannes Teyssen hat Großes vor: Mit der Übernahme von Konkurrent Innogy will er sein Unternehmen zu einem der größten Versorger Europas machen. Vor eineinhalb Wochen hat er die Offerte offiziell gestartet. Am Dienstagfrüh präsentierte er aber erst einmal den Zwischenbericht der „alten Eon“ für das erste Quartal. Die wichtigsten Fakten.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 24 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro .

(Ebit) stieg um 24 Prozent auf . Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss stieg um 38 Prozent auf 727 Millionen Euro .

stieg um 38 Prozent auf . Die Prognose für Ebit und Überschuss werden bestätigt.

werden bestätigt. Eon wartet auf die Stellungnahme von Innogy zur Offerte.

Das fällt auf

Eon ist sehr gut ins Jahr gestartet. Das Ergebnis stieg vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 24 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das lag vor allem am Geschäftsfeld „Kundenlösungen“. Darunter versteht Eon das Geschäft mit den privaten und geschäftlichen Kunden, also insbesondere den Strom- und Gasvertrieb.

Hier stieg das Ebit um 23 Prozent auf 392 Millionen Euro. Insbesondere auf dem Heimatmarkt liefen die Geschäfte besser als im schwachen Quartal des Vorjahres. Die Zahl der Kunden stieg insgesamt um 50.000.

Mehr als die Hälfte des Ergebnisses stammte zwar wieder aus dem Netzgeschäft. Hier ging das Ebit aber um rund fünf Prozent auf 642 Millionen Euro zurück. Das lag zum einen an „regulatorischen Effekten“, zum anderen aber an der Abgabe des Netzes in Hamburg.

Diese beiden Sparten wird Eon auch nach der Übernahme von Innogy weiter führen. Das Geschäft mit den erneuerbaren Energien will Eon aber im Rahmen des Tauschgeschäfts mit dem Innogy-Mutterkonzern RWE abgeben. Dabei konnte die Sparte im ersten Quartal das Ergebnis um sieben Prozent auf 171 Millionen Euro steigern. Eon produzierte dabei mehr Strom, weil zusätzliche Windparks am Netz waren. Anderseits sank der Strompreis, den der Konzern dafür bekam.

Der Ausblick

Eon rechnet für das Gesamtjahr weiter mit einem Ebit von 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro und einem bereinigten Überschuss von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro. Das Ebit würde dabei allenfalls stagnieren, eventuell sogar leicht zurückgehen. 2017 hatte es bei 3,1 Milliarden Euro gelegen. Der bereinigte Überschuss betrug 2017 gut 1,4 Milliarden Euro.

Was jetzt passiert

Am Mittwoch wird sich Teyssen den Aktionären auf der Hauptversammlung stellen. Diese dürften milde gestimmt sein, schließlich war Eon 2017 in die Gewinnzone zurückgekehrt und erhöht die Dividende. Auch die Pläne zur Übernahme von Innogy dürften überwiegend positiv aufgenommen werden.

Das sind Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Die Vattenfall GmbH liegt mit 12,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017 auf Platz 6 der größten Energieversorger Deutschlands. Im Vorjahr konnte das Unternehmen noch lediglich 10,7 Milliarden Euro erwirtschaften . Nach vier Jahren mit Verlusten liegt die hundertprozentige Tochter des schwedischen Staatskonzern mit 960 Millionen Euro auch wieder in der Gewinnzone. Im Jahr 2016 hatte sich Vattenfall durch den Verkauf der Braunkohlesparte in Deutschland extrem verkleinert und angekündigt rund 600 Stellen in Deutschland abbauen zu wollen. EnBW Auch für die EnBW AG war 2017 ein gutes Jahr – 22 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen. Damit teilt sich der Konzern Platz 4 der Topversorger mit Eon. Unter Konzernchef Frank Mastiaux richtet sich das Unternehmen aus Baden-Württemberg endgültig auf die Energiewende aus. Die Strategie „EnBW 25“ sieht vor, dass mittelfristig konventionelle Stromerzeugung keine Rolle mehr spielen soll. Eon Ebenso wie EnBW machte auch die Eon AG 2017 einen Umsatz von 22 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (21,8 Milliarden Euro) allerdings ein geringeres Umsatzwachstum als bei der baden-württembergischen Konkurrenz. In einem Mega-Deal mit RWE einigte sich Eon auf die Aufteilung der RWE-Tochter Innogy. Eon wird künftig das Vertriebs- und Netzsystem von Innogy übernehmen. Gleichzeitig wird RWE an Eon mit 17 Prozent beteiligt. Uniper Auch die Eon-Tochter Uniper konnte 2017 ihren Umsatz erhöhen. Mit 23,9 Milliarden Euro Umsatz landet das Unternehmen auf Platz drei der deutschen Topversorger. 2016 waren es nur 21,4 Milliarden Euro. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Eon-Chef Johannes Teyssen der Übernahme durch den finnischen Energieversorger Fortum zugestimmt. RWE RWE machte 2017 26,3 Milliarden Euro Umsatz – 1,3 Milliarden mehr als im Vorjahr. Mit der Aufspaltung der Ökostrom-Tochter Innogy wird RWE nun einer der größten Stromanbieter Europas. Bei der Aufspaltung wird RWE das gesamte erneuerbare Energiegeschäft und das Gasspeichergeschäft von Innogy sowie den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag erhalten. Innogy Nach nur knapp drei Jahren steht Innogy vor der Aufspaltung zwischen RWE und Eon. Das junge Unternehmen machte bereits im Gründungsjahr 2016 einen Umsatz von 25,7 Milliarden. 2017 waren es dann schon 26,5 Milliarden. Der Konzern lag damit im Jahr vor seiner Zerschlagung auf Platz 1 der größten Energieversorger Deutschlands. Im Zuge der Aufspaltung kündigte Eon-Chef Johannes Teyssen den Wegfall von 5000 Arbeitsplätzen an.

In den kommenden Tagen wird sich aber auch der Innogy-Vorstand offiziell zur Offerte äußern. Im Rahmen des Übernahmeangebots muss er eine „begründete Stellungnahme“ abgegeben. Da das neue Unternehmen zerschlagen wird, dürfte der Vorstand sich negativ äußern.

Das ist für Teyssen nicht entscheidend. Schließlich hat er sich von Innogys Mutterkonzern RWE schon ein Paket von 76,8 Prozent gesichert. Kritischer ist der Streit mit Betriebsräten und Gewerkschaften über einen Schutz der Beschäftigten bei der Fusion. Hierzu gibt es am Freitag das nächste Spitzentreffen von Teyssen mit den Chefs von RWE und Innogy, Rolf Martin Schmitz und Uwe Tigges.