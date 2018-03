Energiekonzern Uniper-Chef Schäfer kämpft für die Eigenständigkeit

Seite 2 von 2: Fortum kann nicht richtig durchgreifen

Das war für Schäfer ein schwerer Schlag: Damit wusste er, dass er den Einstieg der Finnen kaum mehr verhindern konnte, setzte sich aber ein neues Ziel: Er wollte es Fortum zumindest so schwierig wie möglich machen. Und das ist ihm tatsächlich gelungen. Der Aktienkurs lag fast während der kompletten Angebotsfrist über der Offerte und ist auch jetzt noch mit 25 Euro deutlich höher. Die Folge: Fortum konnte sich nur wenig mehr als das Paket von Eon sichern.

„Das ist ein großer Erfolg für Uniper, und damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Schäfer: „Das ursprünglich von Fortum abgestrebte Szenario einer vollständigen Übernahme konnten wir bis heute erfolgreich abwehren.“

Sollte Fortum die Genehmigungen der Regulierungsbehörden erhalten, werden die Finnen aber trotzdem einen entscheidenden Einfluss auf den Stromproduzenten ausüben: Mit ihrem Anteil werden sie auf der Hauptversammlung die Mehrheit erreichen – und können wesentliche Entscheidungen durchsetzen.

Richtig durchgreifen könnten die Finnen aber nur, wenn sie die Kontrollmehrheit von 75 Prozent hätten. Das strebt das Unternehmen nach den Worten von CEO Pekka Lundmark aber nicht an. Es wäre auch teuer, weil sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Hedgefonds bei Uniper eingekauft haben.

Schäfer will so oder so eigenständig weitermachen. Die aktuelle Bilanz sieht er als Beleg, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Dabei war das Unternehmen, in das Eon die notleidenden Kohle- und Gaskraftwerke abgespalten hat, zum Start als Resterampe gescholten worden.

2017 schloss Uniper das Geschäftsjahr zwar auch wieder mit einem Verlust ab: Unter dem Strich stand ein Minus von 538 Millionen Euro. Das lag aber vor allem an buchhalterischen Effekten im Rahmen eines großen Deals – des Verkaufs der Beteiligung am Gasfeld Yuschno-Russkoje an den österreichischen OMV-Konzern. 2016 hatte der Fehlbetrag auch noch 3,2 Milliarden Euro betragen.

Mit der Transaktion konnte Uniper vor allem aber die Nettoverschuldung drücken – von 4,2 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank zwar um 18 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das lag aber vor allem an Einmaleffekten. Uniper hatte im Vorjahr von einer hohen Rückerstattung durch Gaslieferant Gazprom profitiert.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Überraschend stark präsentierte sich die russische Tochter. Aber selbst in der schwierigen europäischen Stromerzeugung haben sich die Ergebnisse verbessert. Das Ebit legte um 211 Millionen Euro auf 337 Millionen Euro zu. Die selbst gesteckten Ziele erreichte Uniper damit. Uniper hatte eine Bandbreite beim Ebit von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Große Sorgen bereitet Uniper das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Der Start des Kraftwerkes hatte sich ohnehin um Jahre verzögert, weil Umweltschützer mit Klagen den Bau blockiert hatten. Im Frühjahr sollte es jetzt eigentlich ans Netz und endlich Gewinne liefern. Im Dezember hatte Uniper die Inbetriebnahme aber wegen Baumängeln schon bis zum vierten Quartal verschoben. Im Rahmen der Inbetriebnahme wurden Schäden an der Kesselanlage entdeckt.

Jetzt will Schäfer sogar eine weitere Verzögerung nicht ausschließen. „Wir prüfen derzeit das Ausmaß der Schäden und die genaue Fehlerursache“, sagte Schäfer: „Diese Untersuchung dauert länger als wir angenommen hatten.“ Daher wolle er heute den zuletzt angestrebten Inbetriebnahmezeitpunkt nicht ausdrücklich bestätigen: „Vor dem vierten Quartal ist aber keinesfalls mit einer Inbetriebnahme zu rechnen“, sagte Schäfer: „Auch können wir weitere Verzögerungen nicht ausschließen.“