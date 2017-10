 Eon-Chef in der Kritik: Uniper-Betriebsrat wirft Teyssen Wortbruch vor

Uniper Die Belegschaft des Kraftwerksbetreibers stemmt sich gegen den Verkauf des Konzerns an den finnischen Versorger Fortum. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Streit zwischen dem Energiekonzern Uniper und der früheren Mutter Eon über den Verkauf der restlichen Uniper-Anteile an den finnischen Versorger Fortum eskaliert. Uniper-Betriebsratschef Harald Seegatz warf Eon-Chef Johannes Teyssen in der „Bild am Sonntag“ Wortbruch vor.

„Eon nimmt für sich in Anspruch, aufrichtig und ehrlich zu handeln. Und nun halten sich die Manager nicht an das, was sie uns allen immer wieder versprochen haben.“ Eon will sein Uniper-Restpaket von 47 Prozent Anfang 2018 für 3,8 Milliarden Euro an Fortum verkaufen. Uniper fürchtet um seine Eigenständigkeit und sieht die Pläne als feindlichen Übernahmeversuch der Finnen.

Eon wies den Vorwurf zurück. Man habe nie Zweifel daran gelassen, dass die Uniper-Anteile ab Anfang 2018 verkauft werden sollen, hieß es in einer Stellungnahme. Mit Fortum seien als Vorbedingung für die Veräußerung Zusagen für die Mitarbeiter von Uniper vereinbart worden. Fortum habe Uniper zu Gesprächen eingeladen, wie die Zusagen formalisiert werden können. „Es ist bedauerlich, dass Vertreter von Uniper bislang nicht in Gespräche mit Fortum eintreten wollen und stattdessen die eigenen Mitarbeiter verunsichert werden.“

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen.

EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden

Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten.

RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Betriebsratschef Seegatz bezeichnete den Verkauf an Fortum als „überstürzten Deal“. Es falle schwer zu glauben, dass der nichts mit der kürzlich beschlossenen Vertragsverlängerung Teyssens zu tun habe, sagte Seegatz der „Bild am Sonntag“. „Die bekommt er nun für drei Jahre, obwohl er gleichzeitig Tausende Jobs aufs Spiel setzt und uns ins Ungewisse übergibt. Jobs von den Menschen, die ihn groß gemacht haben.“ Uniper beschäftigt 13.000 Mitarbeiter, davon rund 5000 in Deutschland.

Eon hatte unter dem Druck der Energiewende und nach Milliardenverlusten sein Geschäft mit den Kohle- und Gaskraftwerken sowie den Energiehandel abgestoßen und Uniper damit vor einem Jahr an die Börse gebracht. Zunächst als „Resterampe“ verschrien hat sich der Aktienkurs von Uniper seitdem auf gut 24 Euro mehr als verdoppelt.

Eon will sein Uniper-Paket für 22 Euro je Papier an Fortum verkaufen. Aktionärsschützer haben dies als womöglich vorschnell kritisiert und fordern von Teyssen Aufklärung auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr.