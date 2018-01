Der Eon-Chef hat mit der alten Energiewelt gebrochen – und fordert jetzt einen Mindestpreis für das klimaschädliche Kohlendioxid. Bei der Handelsblatt-Energietagung überraschte Johannes Teyssen mit launigen Aussagen.

BerlinEon-Chef Johannes Teyssen beobachtet das Phänomen Bitcoin fasziniert – hält jedoch gebührenden Abstand: „Persönlich lasse ich die Finger davon, dafür bin zu alt“, sagte der Manager am Dienstag auf der Handelsblatt-Energietagung. Und doch kann er dem Hype etwas positives abgewinnen, wie er – nicht ganz ernst – anmerkt: „Was ich faszinierend finde, ist der Energieverbrauch – die verschlingen Unmengen an Strom.“

Für die immer komplexeren Rechenoperationen, die nötig sind, um die Digitalwährend in sogenannten „Bitcoin-Minen“ zu schürfen, braucht es aktuell 40 Terrawattstunden Strom im Jahr. Das ist „soviel wie ganz Ungarn verbraucht“, sagte Teyssen. Bis 2020 könnte die Herstellung von Bitcoins „so viel Strom verschlingen, wie heute die ganze Welt verbraucht“, erläuterte der Energiemanager.

„Wir sehen, dass hohe Energieverbräuche kein Alleinstellungsmerkmal der klassischen Schwerindustrie sind. Kaum etwas ist weiter entfernt von der Realwirtschaft als Bitcoins“, kritisierte Teyssen. Er hatte aber auch eine gute Nachricht parat: „Die Energieeffizienz der Bitcoin-Schürfcomputer ist in den letzten Jahren signifikant gesteigert worden“, so Teyssen. Es sei keine Spekulation, dass der Energieverbrauch je Bitcoin-Transaktion weiter sinken werde.

Keine Behörde hätte den rasanten Effizienzfortschritt bei den Bitcoins vorhersehen können. „Wäre anfangs eine Genehmigung für Bitcoins nötig gewesen, wäre sie wohl nie erteilt worden“, erklärte Teyssen. Was den Manager dabei umtreibt: Der technische Fortschritt lässt sich kaum prognostizieren. „Dieser Fortschritt ist in allen Facetten der Energie so schnell geworden, dass die öffentliche Wahrnehmung kaum mehr mit kommt“, so Teyssen.

Auch wenn Teyssen Technologie-Hypes wie den Bitcoin mit Skepsis betrachtet – vor den Umwälzungen in der eigenen Branche schreckt er nicht zurück: Vor drei Jahren entschied sich Teyssen für die Aufspaltung von Eon – und die Konzentration des größten deutschen Energiekonzerns auf die neue Energiewelt. Und spätestens seit Eon vor zwei Wochen den Verkauf der letzten Aktien der Uniper SE, die die Kohle- und Gaskraftwerke übernommen hatte, besiegelte, hat er sich mit seinem Unternehmen komplett der Energiewende verschrieben.

Und Teyssen macht das inzwischen voller Überzeugung: Zum Auftakt der Handelsblatt-Energietagung in Berlin machte er sich für eine Verschärfung des Klimaschutzes stark: „Der europäische Emissionshandel braucht einen Mindestpreis“, forderte Teyssen vor den rund 1.200 Managern, die zum wichtigsten Branchentreff gekommen sind. Die Tagung, die inzwischen zum 25. Mal stattfindet, läuft bis Donnerstag.

Bislang wird im europäischen Emissionshandel der Klimaschutz über den Markt geregelt. Wer eine Tonne des klimaschädlichen CO2 ausstößt, benötigt ein Emissionszertifikat, die unter einander gehandelt werden können. Die Preise sind aber so sehr im Keller, dass der Emissionshandel kaum noch Anreize für zusätzlichen Klimaschutz bietet. Deshalb fordert Teyssen „einen Mindestpreis im europäischen Emissionshandel“ und eine „nationale Abgabe in Deutschland für alle Energiemärkte im Rahmen einer Reform der Energiesteuern und -abgaben“.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Mit seinem Engagement für den Klimaschutz macht sich Teyssen in der Branche nicht nur Freunde. Uniper-Chef Klaus Schäfer warf der ehemaligen Mutter Eon und Teyssen schon vor, die Überzeugungen allzu rasch zu ändern. Eon hatte vor kurzem schon einen Aufruf unterzeichnet, der einen Ausstieg aus der Kohleverstromung fordert.

Teyssens Plädoyer richtet sich an die kommende Bundesregierung. In ihren Sondierungsgesprächen haben sich Union und SPD zurückhaltend zum Klimaschutz geäußert. Im Abschlusspapier zu den Sondierungsgesprächen verabschiedeten sie sich praktisch vom deutschen Klimaziel für 2020. Danach war eigentlich eine Reduktion des CO2-Ausstoßes gegenüber 1990 um 40 Prozent vorgesehen.