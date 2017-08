Eon : Energiekonzern will wieder wachsen

Datum: 09.08.2017 08:03 Uhr

Nach den letzten Verlusten in Milliardenhöhe findet der Energiekonzern Eon nun wieder zurück in die Gewinnspur. Den neu gewonnenen Spielraum will das Unternehmen für diverse Wachstumsinvestitionen nutzen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Eon Das bereinigte Nettoergebnis ist um 46 Prozent auf 881 Millionen Euro gestiegen. (Foto: dpa) DüsseldorfDer Energiekonzern Eon kommt nach den vergangenen Milliardenverlusten wieder besser in die Spur. Der Konzern habe im ersten Halbjahr einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,8 Milliarden Euro eingefahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies war zwar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent, lag aber über den Schätzungen der Analysten von 1,56 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis kletterte dank eines besseren Zinsergebnisses um 46 Prozent auf 881 Millionen Euro. Der Konzern bestätigte die Prognose, wonach im Gesamtjahr das bereinigte Ebit bei 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro liegen soll und der bereinigte Überschuss bei 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro. Vorstandschef Johannes Teyssen kündigte an, den möglichen finanziellen Spielraum für Wachstumsinvestitionen zu nutzen.