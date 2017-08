Uniper, eine Erfolgsstory an der Börse

An der Börse ist die Story von Uniper bislang auch ein großer Erfolg. Als Eon im September 2016 gut 53 Prozent der Aktien platzierte, ging die Aktie mit etwas mehr als zehn Euro an den Start. Aktuell notiert sie bei mehr als 18 Euro. Die Aktie wird dabei allerdings auch von Übernahmespekulationen getrieben. Eon will Anfang kommenden Jahres die restlichen Anteile möglichst zügig verkaufen. Neben einer Platzierung an der Börse ist auch eine Übernahme durch Finanzinvestoren oder einen strategischen Investor möglich – der mit einem Übernahmeangebot auch die übrigen Aktien aufkaufen könnte.

Die Querelen um die US-Sanktionen gegen Russland könnten den Prozess aber belasten. Das US-Abgeordnetenhaus hat in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, um Russland unter anderem für die Annexion der Halbinsel Krim im Ukraine-Konflikt zu bestrafen. Im Zentrum der Sanktionen steht der Energiebereich und sie können auch europäische Unternehmen treffen, die dabei helfen, russische Gas- und Ölpipelines zu bauen, zu betreiben oder auch nur zu warten.

Also auch Uniper. Der Konzern will sich neben Wintershall, OMV aus Österreich, Shell aus Großbritannien und Engie aus Frankreich an der Finanzierung von Nordstream 2 beteiligen. Die neue Pipeline soll zusätzliches russisches Gas durch die Ostsee nach Europa bringen und rund zehn Milliarden Euro kosten. Schäfer hat schon gewarnt, die US-Sanktionen dürften Nord Stream 2 nicht beeinträchtigen. Das Vorhaben sei wichtig für Europas Gasversorgung.