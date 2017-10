Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wartungsarbeiten an einer Windkraftanlage Die Ökostrom-Umlage fällt geringer aus, der Endkunde wird das aber kaum merken. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Umlage zur Förderung des Ökostroms (EEG-Umlage) fällt im kommenden Jahr etwas geringer aus. 2018 betrage sie 6,792 Cent je Kilowattstunde nach zuletzt 6,88 Cent, teilten die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, Tennet, 50Hertz und TransnetBW am Montag mit. Der Rückgang um 1,3 Prozent sei unter anderem einem für Schwankungen angelegten Polster zu verdanken, das nicht ausgeschöpft wurde.

Die Umlage sinkt erst zum zweiten Mal seit der Einführung im Jahr 1998. Die Umlage, die von allen Stromverbrauchern über die Stromrechnung bezahlt wird, summiert sich auf einen jährlichen Betrag von rund 25 Milliarden Euro. Ausnahmen gelten lediglich für rund 2000 Abnehmer aus der Industrie. Sie profitieren von der sogenannten „Besonderen Ausgleichsregelung“.

Für einen durchschnittlichen Privathaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden Strom belaufen sich die Belastungen aus dem EEG inklusive Mehrwertsteuer in diesem Jahr auf 286,55 Euro. Der Rückgang ist allerdings so gering, dass sich Haushaltskunden kaum Hoffnungen auf fallende Strompreise machen können.

Die bisherigen Reformbemühungen der Politik haben somit noch nicht dazu geführt, spürbare Entlastungen herbeizuführen. Allein in der abgelaufenen Legislaturperiode wurde das EEG zweimal grundlegend reformiert. Wichtigste Änderung: Die Betreiber von EEG-Anlagen erhalten keine Vergütungen mehr, die per Gesetz festgelegt sind. Vielmehr müssen sie sich einem Ausschreibungsverfahren stellen. Die Bewerber, die den Strom am günstigsten produzieren, bekommen den Zuschlag.

Das neue Verfahren hat bereits zu einer deutlichen Kostendegression geführt. In einzelnen Fällen haben sogar Bieter den Zuschlag für Offshore-Windparks bekommen, die ganz auf eine Einspeisevergütung nach dem EEG verzichten. Die Projekte werden allerdings erst in einigen Jahren fertiggestellt sein.

Das derzeit hohe Preisniveau erklärt sich mit üppigen Förderzusagen der vergangenen Jahre, die erst Ende des nächsten Jahrzehnts abgebaut sein werden. Die Förderzusagen laufen jeweils über 20 Jahre.