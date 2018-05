Grundsatzerklärung Eon, RWE und Innogy schließen betriebsbedingte Kündigungen aus

Nach der Zerschlagung regiert bei Innogy die Unsicherheit. Nun versuchen Eon und RWE die Mitarbeiter mit einer Grundsatzerklärung zu beruhigen.

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Eon-CEO Johannes Teyssen wollen ihre Mitarbeiter und die von Innogy mit dem Grundlagenpapier beruhigen. Ob das reicht? (Foto: AP) Einigung

DüsseldorfMit ihrem spektakulären Deal zur Zerschlagung von Innogy haben Eon und RWE die Mitarbeiter verunsichert. Vor allem bei Innogy ist die Unruhe seit Bekanntgabe der Pläne Mitte März groß, doch auch bei Eon und RWE sorgen sich die Arbeitnehmer.

Man sei fest entschlossen, die Rechte der Arbeitnehmer auch bei einer Neuaufstellung zu wahren, kündigen nun die beteiligten Unternehmen an. In einem Grundsatzpapier haben sich Eon-Chef Johannes Teyssen, RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Innogy-Chef Uwe Tigges am Freitag auf wichtige Zusagen für die Arbeitnehmer geeinigt.

Betriebsräte und Gewerkschaften zeigen sich mit dem Papier zufrieden. „Die Einigung sichert den Schutz unserer Beschäftigten“, teilte Innogy-Betriebsratschef René Pöhlis am Freitag mit. Auch Verdi-Chef Frank Bsirske bezeichnete die Einigung gar als „Meilenstein für die soziale Absicherung der Beschäftigten in allen beteiligten Unternehmen.“

Geeinigt haben sich die Beteiligten unter anderem darauf, dass die bestehenden Tarifverträge auch weiterhin gelten. Ein Punkt, der Andreas Scheidt, der für die Gewerkschaft Verdi mit am Tisch saß, besonders zufrieden macht. „Die Einigungen sind aus unserer Sicht sehr positiv. Jetzt haben die Mitarbeiter erst einmal Sicherheit“, sagt Scheidt.

Auch betriebsbedingte Kündigungen werden, wie angekündigt, „praktisch ausgeschlossen“. Scheidt hofft, dass mit der Grundsatzerklärung auch in die Unruhe in den Unternehmen wieder abnimmt.

Eon hatte Mitte März ein spektakuläres Tauschgeschäft mit RWE vereinbart. Eon soll demnach 76,8 Prozent an Innogy übernehmen, die bislang noch RWE gehörten. Im Gegenzug erhält RWE unter anderem eine Beteiligung von 16,7 Prozent an Eon und die Aktivitäten von Innogy und Eon bei der Stromproduktion mit erneuerbaren Energien. Der Newcomer Innogy, den RWE erst vor zwei Jahren abgespalten und an die Börse gebracht hatte, verliert damit die Selbstständigkeit und wird zerschlagen.

Entsprechend groß ist seither die Unruhe bei der Belegschaft von Innogy und Eon. Schließlich hatte Eon-Chef Johannes Teyssen angekündigt, rund 5000 der 70.000 Stellen im fusionierten Konzern abzubauen. Doch auch RWE ist betroffen, weil Mitarbeiter von Eon in den Konzern kommen.

Am Freitagvormittag waren Teyssen, Schmitz und Tigges zu einem Spitzentreffen zusammengekommen, um über die die Zukunft der Mitarbeiter zu sprechen. Flankiert wurde das Gespräch unter anderem von Verdi-Chef Frank Bsirske, IGBCE-Vorstand Ralf Sikorski und den Betriebsratschefs der Unternehmen. Nur ein paar Stunden dauerten, die Verhandlungen. Dann stand das Grundsatzpapier.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Grundsatzeinigung die Belegschaft tatsächlich beruhigen kann. Insbesondere bei Innogy war die Skepsis groß, von den Kürzungen überproportional betroffen zu sein. Vor allem in den Zentralen im Ruhrgebiet sorgen sich die Mitarbeiter. Eon-Chef Teyssen betont zwar regelmäßig, dass das Volumen des Stellenabbaus gut zu bewältigen sei. Schließlich gehe es um maximal ein Siebtel der Belegschaft.

In Kreisen der Arbeitnehmervertreter wird aber eine andere Rechnung aufgemacht. Vom Stellenabbau dürften vor allem die Zentralen und Verwaltungseinheiten von Innogy und Eon im Ruhrgebiet deutlich stärker betroffen sein als die Auslands- und Regionalgesellschaften. Von den rund 20.000 Beschäftigten könnten in den Zentralen fast jede vierte Stelle abgebaut werden, heißt es aus dem Konzern.

Teyssen hatte schon auf der Hauptversammlung am Mittwoch versucht, die Mitarbeiter von Innogy zu beruhigen: „Ich werde für eine faire und ausgewogene Integration sorgen. Keiner von Innogy wird schlechter behandelt, als ein Eon-Mitarbeiter“, versprach Teyssen: „Sie können mich beim Wort nehmen.“

Das sind Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Die Vattenfall GmbH liegt mit 12,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017 auf Platz 6 der größten Energieversorger Deutschlands. Im Vorjahr konnte das Unternehmen noch lediglich 10,7 Milliarden Euro erwirtschaften . Nach vier Jahren mit Verlusten liegt die hundertprozentige Tochter des schwedischen Staatskonzern mit 960 Millionen Euro auch wieder in der Gewinnzone. Im Jahr 2016 hatte sich Vattenfall durch den Verkauf der Braunkohlesparte in Deutschland extrem verkleinert und angekündigt rund 600 Stellen in Deutschland abbauen zu wollen. EnBW Auch für die EnBW AG war 2017 ein gutes Jahr – 22 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen. Damit teilt sich der Konzern Platz 4 der Topversorger mit Eon. Unter Konzernchef Frank Mastiaux richtet sich das Unternehmen aus Baden-Württemberg endgültig auf die Energiewende aus. Die Strategie „EnBW 25“ sieht vor, dass mittelfristig konventionelle Stromerzeugung keine Rolle mehr spielen soll. Eon Ebenso wie EnBW machte auch die Eon AG 2017 einen Umsatz von 22 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (21,8 Milliarden Euro) allerdings ein geringeres Umsatzwachstum als bei der baden-württembergischen Konkurrenz. In einem Mega-Deal mit RWE einigte sich Eon auf die Aufteilung der RWE-Tochter Innogy. Eon wird künftig das Vertriebs- und Netzsystem von Innogy übernehmen. Gleichzeitig wird RWE an Eon mit 17 Prozent beteiligt. Uniper Auch die Eon-Tochter Uniper konnte 2017 ihren Umsatz erhöhen. Mit 23,9 Milliarden Euro Umsatz landet das Unternehmen auf Platz drei der deutschen Topversorger. 2016 waren es nur 21,4 Milliarden Euro. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Eon-Chef Johannes Teyssen der Übernahme durch den finnischen Energieversorger Fortum zugestimmt. RWE RWE machte 2017 26,3 Milliarden Euro Umsatz – 1,3 Milliarden mehr als im Vorjahr. Mit der Aufspaltung der Ökostrom-Tochter Innogy wird RWE nun einer der größten Stromanbieter Europas. Bei der Aufspaltung wird RWE das gesamte erneuerbare Energiegeschäft und das Gasspeichergeschäft von Innogy sowie den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag erhalten. Innogy Nach nur knapp drei Jahren steht Innogy vor der Aufspaltung zwischen RWE und Eon. Das junge Unternehmen machte bereits im Gründungsjahr 2016 einen Umsatz von 25,7 Milliarden. 2017 waren es dann schon 26,5 Milliarden. Der Konzern lag damit im Jahr vor seiner Zerschlagung auf Platz 1 der größten Energieversorger Deutschlands. Im Zuge der Aufspaltung kündigte Eon-Chef Johannes Teyssen den Wegfall von 5000 Arbeitsplätzen an.

Personalanpassungen habe Eon in der Vergangenheit „immer sozialvertraglich gestaltet“, betonte Teyssen – und versprach: „Alle anfänglichen Lasten und alle langfristigen Chancen gehen natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eon und Innogy gleichermaßen an. Keine Seite soll alleine Lasten tragen, alle sollen gemeinsam gewinnen.“

Die Integration wird auch kulturell zur Herkulesaufgabe. Schließlich wird Innogy fast die Hälfte der neuen Mitarbeiter stellen – und jahrzehntelang waren beide Unternehmen erbitterte Rivalen. Eons Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat die Transaktion schon als „eine der größten Integrationen der deutschen Wirtschaftsgeschichte“, bezeichnet.