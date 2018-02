Kampf der Energiekonzerne Finnen verfehlen Mehrheit bei Uniper – und jetzt?

Der finnische Konzern Fortum hat nur wenige Uniper-Aktionäre von seinem Angebot überzeugt. Wie es jetzt weitergeht – die wichtigsten Fragen.

Der finnische Konzern Fortum ist künftig der größte Aktionär des Unternehmens. (Foto: dpa) Uniper-Kraftwerk

DüsseldorfUniper-Chef Klaus Schäfer kann sich freuen. Im Kampf gegen die Kontrolle durch den finnischen Energiekonzern Fortum hat er einen Etappensieg erreicht. Insgesamt sicherte sich Fortum im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots nur 47,12 Prozent der Aktien, wie die Finnen am Mittwoch mitteilten. Am vergangenen Freitag war die Annahmefrist endgültig abgelaufen.

Damit konnte Fortum zusätzlich zum Aktienpaket von 46,65 Prozent, das Eon bislang gehalten hat, nur wenige zusätzliche Aktien erwerben. Auch in der Nachfrist, die vor rund zwei Wochen begonnen hatte, ist nur noch ein Anteil von 0,19 Prozent dazugekommen. Genau das hatte sich Schäfer Anfang November, als das Gebot gestartet war, zum Ziel gesetzt: Er wusste, dass er den Einstieg nicht würde verhindern können, wollte den Einfluss aber so gering wie möglich halten.

Die Finnen äußerten sich aber trotzdem zufrieden, dass Ihnen der Einstieg vergleichsweise günstig gelungen ist. „Wir sind mit der Beteiligung, die wir erhalten haben, zufrieden“, sagte Konzernchef Pekka Lundmark. Wenn die Transaktion abgeschlossen sei, werde man zum größten Aktionär von Uniper. Wer hat wirklich Grund sich zu freuen - und wie geht es jetzt weiter? Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen

Warum haben so wenige Aktionäre das Gebot angenommen?

Fortum hatte 22 Euro je Aktie geboten. Weil darin auch die für 2017 versprochene Dividende von 0,69 Euro enthalten ist, lag die Offerte nach Darstellung von Uniper sogar nur bei 21,31 Euro. Schon vor Beginn der Annahmefrist war der Aktienkurs aber über die Offerte gestiegen, hatte sich während der gesamten Annahmefrist darüber bewegt – und war zeitweise auf 26 Euro geklettert. Wer verkaufen wollte, konnte das besser über den Markt machen als im Rahmen des Angebots. Verantwortlich für den Kursanstieg waren vor allem Hedgefonds, die darauf hoffen, im Nachgang ein höheres Abfindungsangebot zu erhalten.

Warum hat Fortum nicht einfach erhöht?

Fortum hatte sich im Vorfeld schon mit dem Eon-Konzern auf einen Verkauf geeinigt. Deutschlands größter Energiekonzern, der Uniper erst ein Jahr zuvor mit den Kohle- und Gaskraftwerken an die Börse gebracht hatte, verpflichtete sich, für 22 Euro zu verkaufen. Der Deal war praktisch fixiert, weil Eon sonst eine sogenannte Break-up-Fee von bis zu 1,5 Milliarden Euro hätte zahlen müssen. Hätte Fortum die Offerte erhöht, hätten die Finnen diesen Deal aufschnüren und auch Eon mehr bezahlen müssen.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Ist das Gebot also gescheitert?

Nach Darstellung von Fortum-Chef Pekka Lundmark nicht. Er hatte früh signalisiert, dass er zunächst auf das Paket von Eon abzielt – und das hat er sich letztlich – gemessen an der Kursentwicklung - auch zu einem günstigen Preis gesichert. Allein der Kauf von Eons Paket kam bei Analysten schon gut an. Fortum stand lange Zeit in der Kritik, weil der Konzern hohe Cash-Reserven hat. Der Einstieg bei Uniper wird schon alleine wegen der hohen Dividenden als sinnvolles Investment gesehen – unabhängig davon, ob es zu einer ertragreichen Kooperation kommt. Allerdings müssen jetzt noch die Kartellbehörden zustimmen. Fortum ist zwar zuversichtlich, in Russland wurde aber bereits eine umfassende Prüfung angekündigt.