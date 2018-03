Marketing Experten beziffern den Markenwert von Innogy mit 1,2 Milliarden Euro

Erst 2016 hatte RWE mit hohem Aufwand die Marke Innogy aus der Taufe gehoben. Werbeexperten halten das bevorstehende Aus für einen Fehler.

DüsseldorfVor zwei Jahren wagte der Energiekonzern RWE den Neuanfang und ließ Mitte 2016 auf Tausenden Werbeplakaten bundesweit fragen: „Was würdest du tun, wenn du noch einmal neu anfangen könntest?“. Unter der damals neuen Marke Innogy bündelte RWE das Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netz und Vertrieb. Das traditionelle Geschäft mit Kohle, Gas und Atomkraft beließ der Konzern bei der altgedienten Marke RWE.

Nach nur knapp drei Jahren ist Schluss: RWE will die Marke Innogy an den Rivalen Eon abgeben, der sie dann offenbar verschwinden lassen wird. Damit würde ein kurzes, aber kostenintensives Intermezzo – Branchenkenner sprechen von einem dreistelligen Millionenbetrag – der Marke Innogy enden.

Allein bei den Buchungen in den klassischen Werbekanälen TV, Radio, Print und Außenwerbung lagen die gesamten Bruttoausgaben von Innogy in den Jahren 2016 und 2017 bei rund 85 Millionen Euro. Das hat das Marketingberatungsunternehmen Ebiquity am Montag für das Handelsblatt errechnet.

Markenexperte Walter Brecht, Managing Partner der Markenberatung Spirit for Brands, hält ein Ableben der Marke Innogy für einen großen Verlust. „Einem Markenberater schmerzt dabei das Herz“, sagt er. Durch die intensive Markenarbeit liege die Marke Innogy in punkto Bekanntheit und Präferenz bereits gleichauf mit der Traditionsmarke Eon.

Nach seinen Berechnungen rangiert der Markenwert von Innogy mit etwa 1,2 Milliarden Euro sogar höher als der des neuen Eigentümers Eon, der aktuell auf 750 Millionen Euro kommt. RWE liegt dagegen weit abschlagen bei 260 Millionen Euro. „Innogy hat einiges geschafft“, meint Brecht.

Der Anteil der Marke an der Kaufentscheidung sei bei Innogy mit acht Prozent knapp doppelt so hoch wie der Branchenschnitt mit vier bis fünf Prozent. In der Energiebranche ist dieser Wert, branchenintern Brand Contribution genannt, traditionell gering. Ganz anders in der Autoindustrie, wo er über 30 Prozent beträgt oder in der Luxusbranche, bei der die Marke zu 60 bis 70 Prozent den Ausschlag für eine Kaufentscheidung liefert.

Keine leichte Ausgangslage für ein Energieunternehmen, das sich bekannt machen will. Im November 2015 hatte die heutige Innogy-Markenchefin Sabine Schmittwilken den Auftrag bekommen, eine neue Marke zu erfinden, unter der der Energiekonzern RWE sein Geschäftsmodell neu erfinden konnte. „Wir wollen ein ganz neues Unternehmen, eine ganz neue Marke erschaffen“, hatte sie damals in einem Interview berichtet.

Deutschlands größte Energieversorger Vattenfall Umsatz 2016: 9,3 Milliarden Euro Die hundertprozentige Tochter des staatlichen schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB ging 2002 aus der Fusion der HEW und der Vereinigte Energiewerke AG sowie dem Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG hervor, zu der Anfang 2003 die Berliner Bewag hinzu kam. Vattenfall betreibt in Deutschland die Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Wie auch die übrigen Top-Vier-versorger in Deutschland musste der Konzern 2016 einen Umsatzrückgang hinnehmen. EnBW Umsatz 2016: 19,4 Milliarden Euro Die Energie Baden-Württemberg AG erwirtschaftete noch 2010 mehr als die Hälfte ihres Gewinns aus dem Betrieb der vier konzerneigenen Kernkraftwerke Neckarwestheim eins und zwei, sowie Philippsburg eins und zwei. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima wurden die Werke Neckarwestheim eins und Philippsburg eins im Rahmen des Atom-Moratoriums 2011 stillgelegt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am EnBW-Energiemix soll bis 2020 von 12 auf 40 Prozent erhöht werden Eon Umsatz 2016: 21,8 Milliarden Euro Der Energiekonzern Eon vollzog 2016 eine radikale Aufspaltung: Das traditionelle Energiegeschäft bestehend aus konventioneller Erzeugung (einschließlich Wasserkraft, ohne Kernenergie), globalem Energiehandel und dem Russland-Geschäft wurde in die eigenständige Gesellschaft Uniper ausgelagert. Eon will sich mit den verbliebenen Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze komplett auf den Energiemarkt der Zukunft ausrichten. RWE Umsatz 2016: 25 Milliarden Euro Den umgekehrten Weg zu Eon ging ebenfalls 2016 RWE. Der Energiekonzern überführte nicht das traditionelle, sondern das Zukunftsgeschäft in eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit Namen Innogy und brachte diese an die Börse. Im Zuge des Atom-Moratoriums wurden 2011 die RWE-Reaktoren Biblis A und B durch die Bundesnetzagentur stillgelegt.

Markenexperte Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Agenturgruppe Serviceplan, sieht in diesem Schritt allerdings einen Geburtsfehler. „Das Stammhaus RWE hätte sich um das eigene Geschäft kümmern müssen“, sagt Haller. „Ich halte es für falsch, die Zukunft des eigenen Geschäfts in eine neue Marke auszulagern.“