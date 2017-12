Mehr als 20 Projekte

Innogy hatte 2016 die Tochtergesellschaft Innogy Renewables US gegründet und sich beim Einstieg auch nicht von der Energiepolitik unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump abhalten lassen. Trump steht erneuerbaren Energien kritisch gegenüber. Nach Auffassung von Innogy werden die maßgeblichen Rahmenbedingungen aber in den Bundesstaaten gesetzt und dort seien die Voraussetzungen günstig.

Wie Andrew Young, Geschäftsführer von Innogy US Renewables, ergänzte, handelt es sich bei der Akquisition um mehr als 20 Projekte in sieben Staaten: Ohio, Pennsylvania, Montana, New York, Wyoming, Maryland, Maine. 500 Megawatt der Projektpipeline seien schon „in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium“ und sollten 2020 in Betrieb gehen.

Innogy kündigte aber an, schrittweise vorzugehen. Jedes Projekt werde „im Einzelnen auf die wirtschaftliche Attraktivität gemäß der internen Renditevorgaben“ überprüft. Dabei werde man sich „alle Optionen hinsichtlich der Eigentümerstruktur und Finanzierungsmöglichkeiten offenhalten, um den größtmöglichen Wert für das Unternehmen und die Anteilseigner zu erreichen und das Wachstum im Einklang mit Innogys Zielen bezüglich Verschuldung und finanzieller Stabilität umzusetzen“.

Das dürfte man auch beim Mutterkonzern RWE dankbar aufnehmen. Vor Teriums Abgang hatte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz von der Tochtergesellschaft, an der RWE noch 77 Prozent hält, Kostendisziplin angemahnt.